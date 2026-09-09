«الديهي»: معرض العلمين الدولي للطيران فخر للجيش وقواتنا الجوية وطيارينا «يتوزنوا بالدهب»

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالنسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، مؤكدًا أن افتتاح المعرض بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي كان يومًا استثنائيًا عكس التطور الذي تشهده مصر في مجال الطيران والفضاء.



وقال "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، إنه تابع فعاليات المعرض وجلس مع سفراء الدول المشاركة، مشيرًا إلى أن المعرض شهد استعراض أحدث ما توصل إليه عالم الطيران، إلى جانب استخدام منظومات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

وأوضح أن النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء شهدت مشاركة عدد من الدول، من بينها إسبانيا وروسيا وتركيا والسعودية والإمارات والهند، بما يعكس أهمية المعرض على المستوى الدولي ومكانة مصر في استضافة الفعاليات المتخصصة في قطاع الطيران والفضاء.

وأعرب «الديهي» عن فخره بأداء الفريق المصري خلال فعاليات المعرض، مؤكدًا أن الطيارين المصريين قدموا نموذجًا مشرفًا، قائلًا: "عندنا الطيارين المصريين حاجة تفرح وتشرف".

وأضاف أن العنصر البشري يمثل الثروة الحقيقية لمصر، مشيرًا إلى أن ما شاهده خلال العروض يؤكد امتلاك الدولة كوادر وطنية مؤهلة، معربًا عن اعتزازه بقدرات الطيارين المصريين.

وأشار إلى أن الطائرة الروسية "سوخوي 57" كانت من أبرز مفاجآت المعرض، واصفًا العرض الذي قدمته الطائرة بأنه كان مبهرًا، لما أظهرته من قدرات ومناورات جوية متقدمة.

وأعرب عن أمله في أن تتاح لمصر فرصة تعزيز أسطولها الجوي بمثل هذه الطائرات، مؤكدًا أن امتلاك مصر طيارين على مستوى عالٍ من الكفاءة يمثل عنصر قوة، مختتمًا حديثه بالتأكيد على أن "طيارينا يتوزنوا بالذهب، والمعرض فخر لجيشنا ولقواتنا الجوية وللشعب المصري كله".

