شريف عامر: وزارة التعليم لم تتخذ إجراءات ضد مديرة مدرسة كفر الجزار.. ومديرة المدرسة تؤكد: إصلاح جميع الأعطال

أكد الإعلامي شريف عامر احترامه لرغبة صالحة أبو الفضل، مديرة مدرسة كفر الجزار، في عدم الظهور إعلاميًا أو الإدلاء بأي تصريحات بشأن الواقعة.

وقال شريف عامر، خلال تقديمه برنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن ما قامت به مديرة المدرسة هو أمر يفعله آلاف المصريين بشكل يومي، من خلال تحمل مسؤولية المكان الذي يعملون به، والإنفاق من أموالهم الخاصة على بعض احتياجات العمل، للحفاظ على المكان وصيانته.

وتابع مقدم برنامج "يحدث في مصر أن وزارة التربية والتعليم لم تتخذ أي إجراءات ضد صالحة أبو الفضل، مديرة مدرسة كفر الجزار، مؤكدًا أن ما تم تداوله بشأن الواقعة لا يعني اتخاذ عقوبات أو إجراءات بحقها.

استكمال باقي الملاحظات

وأشار شريف عامر إلى أن السيدة صالحة أبو الفضل مديرة المدرسة أكدت أنه تم إصلاح جميع المشكلات التي كانت موجودة داخل المدرسة، بما في ذلك أعمال المياه والصرف الصحي والمجاري، إلى جانب فرش حوش المدرسة بالرمال تمهيدًا لتطهيره، فيما يجري العمل على استكمال باقي الملاحظات والاحتياجات الموجودة بالمدرسة.