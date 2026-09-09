ضبط صانعة محتوى لنشر فيديوهات خادشة للحياء بهدف زيادة المشاهدات

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط صانعة محتوى، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء وتتعارض مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، ولها معلومات جنائية، أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.