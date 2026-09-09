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إعلامي: أحمد فتوح وعد إدارة الزمالك بالاستمرار.. وتأجيل التجديد مؤقتًا بسبب أولوية المرحلة الحالية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: أحمد فتوح وعد إدارة الزمالك بالاستمرار.. وتأجيل التجديد مؤقتًا بسبب أولوية المرحلة الحالية

احمد فتوح
احمد فتوح
سارة عبد الله

قال الإعلامي خالد الغندور إن أحمد فتوح، لاعب الزمالك، وعد مسئولي النادي بالاستمرار مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ملف تجديد عقده تم تأجيل حسمه بشكل مؤقت.

وأضاف “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور: “إدارة الزمالك ترى أن الأولوية في الوقت الحالي هي التركيز على المنافسات التي يخوضها الفريق وسداد المستحقات ، لذلك تم تأجيل خطوة تجديد عقد أحمد فتوح، على أن يتم فتح الملف مرة أخرى في وقت لاحق”.

وتابع: “هناك رغبة مشتركة في استمرار اللاعب مع الزمالك، خاصة أن فتوح من العناصر الأساسية في صفوف الفريق، مؤكدًا أن تأجيل المفاوضات لا يعني وجود أزمة أو رغبة من اللاعب في الرحيل عن النادي”.

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