التوأم يطمئن على تريزيجيه .. واتصالات لحسم موقف زيكو مع بيراميدز

قال الإعلامي خالد الغندور إن الساعات الأخيرة، شهدت تواصل بين التوأم حسام وإبراهيم حسن، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب الرياض السعودي، للاطمئنان عليه بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية وتأكد غيابه عن معسكر الفراعنة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: “تريزيجيه قد يؤدي برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب برئاسة الدكتور محمد أبو العلا”.

وتابع: “هناك اتصالات لمعرفة موقف زيكو لاعب بيراميدز من المشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة، والاطمئنان كذلك على مصطفى فتحي”.

وواصل: “لا يوجد قلق من إصابة تريزيجيه لأن هناك أكثر من لاعب في مركزه أبرزهم إبراهيم عادل وتريزيجيه وكذلك هيثم حسن مع احتمالية التفكير في مصطفى فتحي”.