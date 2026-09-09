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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تبحث معايير ترخيص مرافق السياحة الصحية

إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية
إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

عقدت إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية، يومي 8 و9 سبتمبر 2026، الاجتماع الأول للجنة الإطار التشريعي لاعتماد وترخيص المرافق الصحية المتخصصة في السياحة الصحية بالدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وجاء الاجتماع في ضوء الأهمية المتزايدة التي تحظى بها السياحة العلاجية والصحية في الدول العربية، وما تفرضه من ضرورة العمل على تقارب التشريعات المنظمة لاعتماد وترخيص المرافق الصحية، بما يسهم في ضمان مستوى ملائم من الجودة والكفاءة.

ترخيص المرافق الصحية

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها وضع إطار عربي استرشادي لاعتماد وترخيص المرافق الصحية المتخصصة في السياحة الصحية، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس الوزاري العربي للسياحة.

كما بحث الاجتماع جدول أعمال اللجنة، إلى جانب مناقشة أسس ومعايير عربية استرشادية لاعتماد وترخيص المرافق الصحية المخصصة لخدمة السياحة الصحية في الدول العربية.

الجامعة العربية جامعة الدول العربية الأمانة العامة إدارة النقل والسياحة السياحة العلاجية الدول العربية

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