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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن: المعارك الضارية مستمرة

المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني
خاطر عبادة

أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية صاروخية استهدفت قاعدة الأزرق العسكرية الأمريكية في الأردن، رداً على الهجوم الأمريكي على ناقلات النفط الإيرانية، فيما تصدت الدفاعات الأردنية والسورية لصواريخ إيرانية كانت تعبر أجواء المنطقة فجر اليوم.

الحرس الثوري: استهدفنا منشآت صيانة مقاتلات في قاعدة الأزرق


أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه "نفذ عملية صاروخية استهدفت قاعدة الأزرق العسكرية الأمريكية في الأردن رداً على الهجوم الأمريكي على ناقلات النفط الإيرانية".
وأوضح أن الاستهداف شمل "منشآت صيانة لمقاتلات أمريكية" داخل القاعدة، مشيراً إلى استخدام "صواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب والسائل" في الهجوم الذي قال إنه "ألحق أضراراً جسيمة بالقاعدة".

وتوعد الحرس بأن "القوات المسلحة الإيرانية ستواصل عملياتها ضد القوات الأمريكية، وهذه المعركة الضارية ستستمر، والرد على الولايات المتحدة سيستمر حتى وقف الاعتداءات".


وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" التابع للقوات المسلحة الإيرانية إن "الاستيلاء على الغواصة الأمريكية يثبت عدم قدرة أي تكنولوجيا متقدمة على اختراق طبقات الرصد في مضيق هرمز".
وأضاف أن "السيادة على الخليج ملك للشباب الإيراني المتخصص في التكنولوجيا".

الأردن وسوريا تعلنان اعتراض صواريخ إيرانية


وأفاد التلفزيون السوري اليوم باعتراض صواريخ إيرانية فوق أجواء محافظة السويداء جنوب سوريا، فيما أعلنت السلطات الأردنية تصدي دفاعاتها الجوية لموجة هجوم صاروخي وصفته بـ"غير المسبوق" استهدف أراضي المملكة فجراً.


نقل التلفزيون السوري عن مصادر عسكرية أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إيرانية أثناء مرورها فوق منطقة السويداء جنوب البلاد، كانت متجهة نحو الأردن.
وأوضحت وسائل إعلام سورية أن أصوات الانفجارات التي سمعت في المنطقة ناجمة عن عمليات الاعتراض الأردنية للصواريخ.


وأكدت وسائل إعلام أردنية أن الدفاعات الجوية الملكية تصدت لموجة صواريخ إيرانية في سماء العاصمة عمان وعدد من المدن شمال وشرق المملكة.
كما أعلنت وزارة الدفاع تنفيذ عمليات اعتراض صاروخية في مدينة إربد شمال الأردن.
ووصفت تقارير أردنية الهجوم بأنه "هجوم إيراني غير مسبوق" على المملكة.

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