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أحمد شاهين: سعيد جدًا بشخصية «عصفور» في «بنج كلي».. ولم أتعاطف معه وشعرت أنه يستحق نهايته | فيديو
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد شاهين: سعيد جدًا بشخصية «عصفور» في «بنج كلي».. ولم أتعاطف معه وشعرت أنه يستحق نهايته | فيديو

الفنان أحمد شاهين
الفنان أحمد شاهين
تصوير: عمر خالد   -  
أوركيد سامي

تألق الفنان أحمد شاهين في مسلسل «مسلسل بنج كلي »، الذي عُرض مؤخراً عبر منصة شاهد، وحقق نجاحاً وتفاعلاً كبيراً من الجمهور، خاصة مع تصدر العمل قوائم التريند وتفاعل المشاهدين مع شخصياته وأحداثه.

وقدم أحمد شاهين خلال أحداث المسلسل شخصية «عصفور»، وهي شخصية مختلفة ومركبة، إذ يجسد دور طبيب تخدير، إلا أن حياته تنحرف إلى طريق الإدمان والسرقة، لتتطور الشخصية بشكل كبير على مدار الأحداث، وصولاً إلى نهايتها التي أثارت تفاعلاً بين الجمهور.

وفي حوار خاص مع «صدى البلد»، تحدّث أحمد شاهين عن كواليس اختياره للشخصية، ومدى تخوفه منها، وردود فعل الجمهور، وتعاونه مع المخرجة نادين خان وفريق العمل، كما كشف تفاصيل شخصيته في مسلسل «محمود الطيار»، وتحدث عن بداية حبه للفن ورحلته الفنية.

كيف كانت تجربتك مع شخصية «عصفور» في مسلسل «مسلسل بنج كلي

سعيد جداً بتجسيد شخصية «عصفور»، فهي شخصية مختلفة ومركبة، وعصفور طبيب تخدير، ولكن قصته مختلفة، حيث يدخل في طريق خاطئ، ويتورط في الإدمان والسرقة، ولذلك كانت الشخصية مليئة بالتفاصيل والتحولات.

في البداية كنت قلقاً من الشخصية، لأنها بعيدة عني وبعيدة أيضاً عن الكوميديا، ولكن في النهاية كنت سعيداً جداً بردود فعل الجمهور عليها.

ما أكثر شيء أسعدك في ردود فعل الجمهور على الشخصية؟

سعيد جداً بردود فعل الجمهور، خاصة التعليقات التي كانوا يتحدثون فيها عن التحول الذي حدث للشخصية، وأن عصفور كان في البداية شخصاً طيباً، ثم تحول تدريجياً إلى شخصية شريرة.

وأعتقد أن هذا التفاعل دليل على أن الجمهور تابع الشخصية وتطوراتها وتأثر بها، وهذا أسعدني جداً.

هل تعاطفت مع «عصفور» رغم التحولات التي مر بها؟

بصراحة، لم أتعاطف مع الشخصية، وكنت أشعر في النهاية أنه يستحق النهاية التي حدثت له، خصوصاً بعد القرارات والأفعال التي قام بها خلال الأحداث.

كما أن وفاة عصفور في نهاية المسلسل كانت جزءاً مهماً من رحلته، والشخصية مرت بتحولات كثيرة جعلتها مختلفة تماماً عن بدايتها.

كيف جاء ترشيحك لتجسيد شخصية «عصفور»؟ وكيف كانت تجربتك مع المخرجة نادين خان؟

سعيد جداً بترشيح المخرجة نادين خان لي لتجسيد شخصية عصفور، وسعيد جداً بالعمل معها ومع كل فريق العمل.

الأجواء في التصوير كانت لذيذة جداً، وعلى الرغم من أن أحداث المسلسل بها الكثير من المواقف المختلفة، فإن الكواليس كانت كوميدية ومبهجة جداً، وكنا نصور فيديوهات وأشياء مبهجة، وهو ما كان مختلفاً تماماً عن أجواء الأحداث نفسها.

كيف كان شعورك مع تصدر المسلسل التريند وتفاعل الجمهور مع شخصية عصفور؟

سعيد جداً بردود فعل الجمهور وبأن المسلسل تصدر التريند، وكذلك بتفاعل الناس مع شخصية عصفور من خلال البوستات والتعليقات على السوشيال ميديا.

وأكثر شيء يسعدني هو عندما أقابل الجمهور في الشارع وأجد ردود فعلهم على الشخصية، وأنهم شاهدوني في مسلسل بعيد عن الكوميديا وبعيد عن الشخصيات التي قدمتها من قبل.

هذا الأمر أسعدني جداً، لأنني أحب أن أقدم شخصيات مختلفة وألا أظل محصوراً في نوع واحد من الأدوار.

ماذا عن مسلسل «محمود الطيار»؟ وما تفاصيل شخصيتك خلاله؟

اقتربنا من انتهاء تصوير مسلسل «محمود الطيار»، وأنا سعيد جداً بالعمل مع كل فريق العمل.

وسعيد بشكل خاص بالعمل مع الفنان دياب، فأنا أحبه جداً، وهو فنان مميز في التمثيل والغناء، ويقدم خلال المسلسل شخصية مختلفة.

أما أنا فأجسد شخصية «حسين»، وهو صديق الشخصية التي يجسدها الفنان دياب  خلال أحداث المسلسل، وتحدث بين الشخصيات العديد من المفاجآت.

المسلسل مميز ومختلف، وفي إطار لايت كوميدي لذيذ، وشعرت أنني وجدت نفسي بشكل جميل في هذه التجربة.

هل كنت تحب الفن منذ طفولتك؟ وما الذي شجعك على دخول المجال؟

أنا أحب الفن منذ طفولتي، فمنذ أن كنت طفلاً وأنا أحب الفن، وكنت أشارك في مسرح المدرسة والإذاعة المدرسية.

ومع الوقت استمر حبي للفن وتطور الأمر، حتى التحقت بمركز الإبداع الفني مع الأستاذ خالد جلال، وكان ذلك من أهم المحطات في مشواري الفني، وساعدني كثيراً في تطوير أدواتي كممثل.

الفنان أحمد شاهين اخبار الفن نجوم الفن

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