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بسبب نظام أندرويد .. توقف تطبيق واتساب عن هذه الهواتف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بسبب نظام أندرويد .. توقف تطبيق واتساب عن هذه الهواتف

واتساب
واتساب
قسم الخدمات

أعلن تطبيق المراسلات الفوري "واتساب"، عن قرار جديد يقضي بوقف الدعم عن عدد من إصدارات نظام التشغيل "أندرويد"، وذلك بدءاً من أمس 8 سبتمبر 2026.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الشركة لضمان أمان وفعالية التطبيق ومواكبة التحديثات التكنولوجية المستمرة.

واتساب

​تفاصيل القرار والأنظمة المتضررة

و​وفقاً للإعلان الرسمي، سيركز واتساب جهوده ودعمه الفني على الإصدارات الحديثة نسبياً، مما يعني التخلي تدريجياً عن الهواتف التي تعمل بأنظمة قديمة لم تعد تتلقى تحديثات أمنية. وتتضمن أبرز تفاصيل القرار ما يلي:

​الأنظمة المتوقفة: سيتم بشكل رسمى وقف دعم نظامي Android 5.0 وAndroid 5.1.

​الحد الأدنى للتشغيل: لن يدعم التطبيق سوى الإصدار السادس (Android 6.0) والإصدارات الأحدث من نظام أندرويد.

واتساب

​الموعد التنفيذي: بدأ تطبيق القرار اعتباراً من يوم 8 سبتمبر 2026.

​تداعيات التوقف على المستخدمين

و​سيفقد أصحاب الهواتف الذكية القديمة التي تعتمد على الإصدارات المذكورة القدرة على استخدام تطبيق واتساب بشكل كامل، مما يعنيهم:

  • ​عدم القدرة على إرسال أو استقبال الرسائل النصية أو الوسائط عبر التطبيق.
  • ​عدم تلقي أي تحديثات أمنية أو برمجية مستقبلية تخص التطبيق على هذه الأجهزة.
تطبيق واتساب

​الخيارات المتاحة للمتضررين

و​لضمان استمرار التواصل وعدم انقطاع الخدمة، يواجه المستخدمون المتأثرون بهذا القرار خيارين رئيسيين:

​تحديث نظام التشغيل: التحقق من إمكانية ترقية نظام التشغيل للهاتف إلى إصدار أحدث (إن توفر ذلك من قِبل الشركة المصنعة للجهاز).

​تغيير الجهاز: الانتقال إلى هاتف ذكي أحدث يدعم أنظمة تشغيل أندرويد الحديثة (الإصدار السادس أو أعلى) لضمان توافق التطبيق واستمراره في العمل بكفاءة وأمان.

واتساب

إيقاف أي خط محمول مسجل باسمك دون علمك

من ناحية أخرى، باتت خطوط المحمول مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهوياتنا القانونية والمالية. ومن هنا تبرز واحدة من أخطر المشكلات التي قد تواجه أي مواطن؛ وهي اكتشاف وجود خط محمول مسجل باسمه دون علمه أو حيازته، وهو ما يفتح باباً واسعاً لمخاطر استغلال هذا الخط في أعمال غير قانونية قد تضعك في طائلة المساءلة الجنائية.

و​بناءً على التوجيهات الرسمية والإرشادات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، هناك عدد من الخطوات العملية والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها فوراً لتأمين نفسك وإلغاء هذه الخطوط تماماً.

واتساب يختبر ميزة جديدة لتمييز المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي داخل القنوات

​أولاً: كيف تكتشف وجود خطوط مسجلة باسمك؟

​الخطوة الأولى تبدأ من الوعي والمتابعة الدورية. يمكنك معرفة كافة أرقام المحمول المسجلة برقمك القومي بدقة من خلال الوسائل الرسمية التالية:

​تطبيق "My NTRA": قم بتحميل التطبيق الرسمي التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واستخدم خدمة "أرقامي" لمعرفة كافة الخطوط والشركات المسجلة باسمك برقمك القومي بكل سهولة.

​الاستعلام الدوري: يُنصح بمراجعة خطوطك المسجلة بشكل دوري عبر التطبيق للتأكد من عدم وجود أي خطوط وهمية أو مضافة دون علمك.

واتساب

​ثانياً: خطوات إيقاف وإلغاء الخط المجهول أو غير المرغوب فيه

​إذا أظهرت المتابعة وجود خط مسجل باسمك لا تملكه أو لا ترغب في استمراره، يجب التوجه فوراً لاتخاذ الخطوات الأربع التالية:

​الذهاب للفرع: توجه إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها الخط المشبوه أو المراد إيقافه.

​اصطحاب الهوية: اصطحب معك أصل بطاقة الرقم القومي، مع التأكد من أن تكون سارية وغير منتهية الصلاحية.

تطبيق واتساب

​تقديم استمارة عدم حيازة: اطلب من موظف خدمة العملاء تقديم "استمارة عدم حيازز" لإلغاء وفصل الرقم نهائياً من على بياناتك الشخصية (وذلك للرقم الذي لا تملكه أو تريد إيقافه).

​المراجعة والإيقاف: ستقوم الشركة بمراجعة بياناتك وطلب الخدمة، ثم إيقاف الخط وفصله فوراً لرفع المسؤولية القانونية عنك.

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