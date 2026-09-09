مجلس إدارة غزل المحلة يعقد اجتماعًا هامًا غدًا لتصحيح المسار

يعقد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم غدًا، اجتماعًا مصيريًا برئاسة المهندس وليد خليل لمناقشة أوضاع الفريق الأول، في أعقاب النتائج الأخيرة التي أثارت حالة من القلق والاستياء لدى جماهير النادي.

ويأتي الاجتماع في ظل حالة من عدم الرضا داخل مجلس الإدارة عن النتائج والمستوى الذي ظهر به الفريق خلال الفترة الأخيرة، رغم توفير كافة المتطلبات اللازمة لتحقيق النتائج التي تليق باسم ومكانة غزل المحلة.

ويؤكد مجلس الإدارة أنه جزء لا يتجـزأ من جماهير النادي، ويشعر بحجم القلق والغضب الذي صاحب النتائج الأخيرة، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تراجع لا يتناسب مع طموحات الجماهير.

ومن المنتظر أن يشهد اجتماع الغد مناقشة شاملة لكافة الملفات المتعلقة بالفريق، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة من أجل تصحيح المسار وإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح خلال المرحلة المقبلة.