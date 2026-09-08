مباريات الأهلي والزمالك خلال شهر سبتمبر

يستعد فريقا الأهلي والزمالك لخوض مباريات هامة خلال شهر سبتمبر 2026 في منافسات الدوري المصري الممتاز و البطولات القارية.

ويقدم موقع “صدي البلد” قائمة مباريات النادي الأهلي خلال شهر سبتمبر 2026:

المقاولون العرب × الأهلي يوم 9 سبتمبر في تمام الساعة 8 مساءً على استاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة من الدوري.

الأهلي × أبو قير للأسمدة يوم 15 سبتمبر في الساعة 8 مساءً على استاد القاهرة في الجولة الخامسة من الدوري.

كما يخوض فريق الزمالك مباريات هامع في سبتمبر 2026:

الزمالك × أبو قير للأسمدة يوم 8 سبتمبر في تمام الساعة 8 مساءً في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

الزمالك × إيه إس بورت الجيبوتي يوم 12 سبتمبر في تمام الساعة 8 مساءً في إياب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا.

غزل المحلة × الزمالك يوم 16 سبتمبر في تمام الساعة 8 مساءً في الجولة الخامسة من الدوري المصري.