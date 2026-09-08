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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لاند روفر تكشف عن أحدث مركبة عسكرية مضادة للرصاص

لاند روفر العسكرية
لاند روفر العسكرية
عزة عاطف

كشفت شركة جاجوار لاند روفر (JLR) عن تقديم طرازها العسكري الجديد كليًا “ديفندر ولف السلسلة 2”، والذي ينتمي إلى فئة مركبات التنقل الخفيف (LMV) المصممة للعمل في أكثر البيئات والظروف القاسية. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار منافسة الشركة على المناقصة الرسمية لوزارة الدفاع البريطانية لتحديث أسطول مركباتها العسكرية، حيث تم تأسيس قسم خاص تحت اسم “ديفندر للدفاع” للإشراف على دعم وتلبية متطلبات المؤسسات العسكرية والهيئات الأمنية حول العالم.

الاعتماد على منصة D7x والتحول إلى الهيكل الموحد

تعتمد المركبة العسكرية الجديدة على معمارية D7x المتقدمة وبناء الهيكل الموحد (Monocoque)، متخلية عن هيكل السلم الخشبي التقليدي الذي اعتمدت عليه أجيال ديفندر العسكرية السابقة. 

وأجرت الشركة تعديلات هندسية مكثفة على الشاسي لضمان أعلى درجات الصلابة والتحمل أثناء المهام الميدانية، حيث خضعت المركبة لأكثر من 62000 اختبار هندسي للتأكد من قدرتها على تجاوز التضاريس الصعبة والتصدي للظروف التشغيلية القاسية التي تواجه القوات المسلحة.

لاند روفر العسكرية

تنوع الفئات وتجهيزات المهام الميدانية الشاقة

تتضمن تشكيلة ديفندر ولف السلسلة 2 تقديم 4 فئات رئيسية تشمل فئة التنقل التكتيكي، وفئة التنقل العام، وفئة الإسعاف الميداني، وفئة الخدمات العامة، مع إمكانية التوسع لتوفير 9 نسخ مختلفة لتلبية مختلف المهام العسكرية. 

وتم تزويد المركبة بمصدات فولاذية ثقيلة في الأمام، ولوحات حماية سفلية، وشبكات حماية للمصابيح، فضلاً عن نظام سحب الهواء المرتفع للخوض في المياه العميقة، وعجلات فولاذية شديدة التحمل مع خلوص أرضي مرتفع لضمان مرونة الحركة في المناطق الوعرة.

ديفندر ولف 2 لاند روفر العسكرية جاجوار لاند روفر سيارات ديفندر 2026 مركبات النقل الخفيف

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