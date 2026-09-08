كوريا الجنوبية ترسل فريقًا إلى الإمارات لتقييم أمن الملاحة في مضيق هرمز

أرسلت كوريا الجنوبية فريقًا تفتيشيًا إلى الإمارات لتقييم الوضع الأمني في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، فيما أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنه لم يُتخذ بعد أي قرار بشأن إرسال قوات عسكرية إلى المنطقة.

وغادر الفريق الكوري الجنوبي إلى الإمارات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن يعود في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وفقًا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، نقلًا عن وزارة الدفاع.

ويأتي إرسال الفريق بعد إعلان المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، الجمعة، أن سيول تدرس خيارات عدة، من بينها اتخاذ إجراءات عسكرية للمساهمة في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد ممرًا حيويًا لنقل إمدادات النفط العالمية.

ونفت الحكومة الكورية الجنوبية تقارير إعلامية أفادت بأنها اتخذت بالفعل قرارًا بإرسال قوات إلى المنطقة، مؤكدة أن الخيارات لا تزال قيد الدراسة.

وفي المقابل، حذرت إيران من أي وجود عسكري كوري جنوبي في الخليج أو مشاركة في عمليات داخل المنطقة، معتبرة ذلك دعمًا لما وصفته بـ "العدوان الأمريكي" ، ومهددة بأن تكون لذلك عواقب وخيمة.

ويأتي التحرك الكوري الجنوبي في وقت تشهد فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعًا ملحوظًا، وسط تهديدات إيرانية بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة، ما يزيد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية.