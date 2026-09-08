الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهاراً معتدل إلى مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأربعاء طقس شديد الحرارة نهاراً رطب على القاهرى الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق من حلايب والشلاتين، فضلا عن نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل : مضطرب وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر وإتجاه الرياح شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر : خفيف : معتدل وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر وإتجاه الرياح شمالية شرقية : جنوبية شرقية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

العاصمة الجديدة 37 23

6 أكتوبر 37 23

بنها 35 24

دمنهور 35 24

وادى النطرون 35 23

كفر الشيخ 34 23

بلطيم 34 22

المنصورة 35 24

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 35 23

طنطا 34 23

دمياط 32 24

بورسعيد 31 26

الاسماعيلية 37 23

السويس 36 24

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 25

نخل 35 21

كاترين 31 18

الطور 35 26

طابا 35 24

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 27

الاسكندرية 32 24

العلمين 31 24

مطروح 30 25

السلوم 33 23

سيوة 37 22

رأس غارب 37 26

سفاجا 37 26

مرسى علم 38 27

الشلاتين 38 27

حلايب 34 28

أبو رماد 37 27

مرسى حميرة 37 28

أبرق 38 27

جبل علبة 37 27

رأس حدربة 34 28

الفيوم 36 23

بني سويف 38 23

المنيا 38 22

أسيوط 39 23

سوهاج 39 24

قنا 41 25

الأقصر 41 25

أسوان 42 27

الوادى الجديد 40 24

أبوسمبل 41 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 31

المدينة 44 32

الرياض 44 30

المنامة 43 34

أبوظبى 45 32

الدوحة 45 34

الكويت 44 30

دمشق 35 18

بيروت 31 26

عمان 32 19

القدس 31 20

غزة 32 23

بغداد 41 26

مسقط 37 25

صنعاء 28 15

الخرطوم 41 31

طرابلس 33 25

تونس 38 26

الجزائر 30 22

الرباط 28 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-



المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 29 13

إسطنبول 28 19

إسلام آباد 35 25

نيودلهى 35 26

جاكرتا 35 24

بكين 26 14

كوالالمبور 35 24

طوكيو 28 23

أثينا 32 19

روما 33 21

باريس 21 11

مدريد 30 15

برلين 20 10

لندن 21 12

مونتريال 21 16

موسكو 21 10

نيويورك 29 20

واشنطن 32 20

نواكشوط 34 26

أديس أبابا 21 13