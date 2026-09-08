شوفت العذاب بعيني.. هبة كامل تروى معانتها مع مرض غامض.. وهذه أسبابه

كشفت الفنانة هبة كامل، مؤخرا، أن أصعب فترة مرت بها فى حياتها كانت خلال إصابتها بأورام المرارة مما أثر عليها صحيا واجتماعيا.

وأوضحت الفنانة هبة كامل أن مرضها بأورام المرارة كشف لها حقيقة من حولها فهناك غرباء وقفوا بجانبها وأصدقاء تخلوا عنها وكما وجدت الدعم من جمورها الذي ظل يذكرها بالدعاء خلال هذه المرحلة الصعبة.

تأقلت الفنانة هبة كامل فى العديد من الأعمال الفنية فى حقبة التسعينات حيث كان أبرزها مسلسل ساكن قصادى ومسلسل يوميات ونيس كما شاركت فى العديد من الأعمال السينمائية الحديثة مثل حرب أطاليا و7 ورقات كوتشينة.





ووفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك نكشف أسباب سرطان المرارة وعامل الخطر.

أسباب سرطان المرارة



تُسبب التغيرات الجينية (الطفرات) تحول خلايا المرارة إلى خلايا سرطانية و تنمو هذه الخلايا بشكل خارج عن السيطرة، وقد تنتشر لا يعرف الخبراء سبب هذه التغيرات، ولكن يبدو أنها تحدث خلال حياة الإنسان، و لا يبدو أن سرطان المرارة ناتج عن تغيرات جينية موجودة عند الولادة.

عوامل خطر سرطان المرارة



يمكن لأي شخص أن يُصاب بسرطان المرارة، لكنه أكثر شيوعًا بين النساء فوق سن 65 عامًا في الولايات المتحدة، معظم المصابين هم من الأمريكيين الأصليين، وسكان ألاسكا الأصليين، وسكان جزر آسيا والمحيط الهادئ.

أكبر عوامل الخطر هي الحالات غير السرطانية التي تؤثر على المرارة، مثل:

تاريخ حصى المرارة

سلائل المرارة

التهاب المرارة المزمن

عدوى السالمونيلا التيفية المزمنة

ترسبات الكالسيوم في المرارة

التهاب مزمن في قنوات الصفراء ( التهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولي )

أكياس في القناة الصفراوية المشتركة ( أكياس القناة الصفراوية المشتركة )

قد يزيد التدخين والسمنة أيضاً من خطر الإصابة.

من المهم معرفة أن معظم الأشخاص الذين لديهم عوامل الخطر هذه لا يُصابون بسرطان المرارة وعلى سبيل المثال، معظم المصابين بسرطان المرارة لديهم تاريخ من حصى المرارة ولكن أقل من 1% من المصابين بحصى المرارة يُصابون بهذا السرطان.