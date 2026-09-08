قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس.. انتهاء فترة التقديم على 2898 قطعة أرض سكنية في 17 مدينة جديدة
وزارة العدل تطلق منصة خدمات المحامين للتقاضي الجنائي عن بُعد
ترامب: إيران كانت قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي
جنش يقود تشكيل أبو قير للأسمدة أمام الزمالك في الدوري المصري
مسئولة يمنية: المجلس الرئاسي لديه توجه صارم لاستعادة مؤسسات الدولة
مصر والإمارات تبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع المشروعات الإنتاجية والخدمية
تفجير إسرائيلي جديد في المنصوري جنوب لبنان وسط تصعيد متواصل
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة في الدوري
الأزهر يدين جريمة تمزيق المصحف بنيويورك على يد متطرف يميني.. ويؤكد: لا حرية في المساس بمقدسات المسلمين
وزير الإنتاج الحربي يلتقي رئيس تاليس العالمية لبحث توسيع التعاون الصناعي والتكنولوجي بمعرض العلمين
مقاتلات أمريكية وطائرات نقل ومنظومات عسكرية متطورة تتصدر مشهد معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
الأهلي وبيراميدز في القمة.. ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

شوفت العذاب بعيني.. هبة كامل تروى معانتها مع مرض غامض.. وهذه أسبابه

هبة كامل
هبة كامل
اسماء محمد

كشفت الفنانة هبة كامل، مؤخرا، أن أصعب فترة مرت بها فى حياتها كانت خلال إصابتها بأورام المرارة مما أثر عليها صحيا واجتماعيا.

وأوضحت الفنانة هبة كامل أن مرضها بأورام المرارة كشف لها حقيقة من حولها فهناك غرباء وقفوا بجانبها وأصدقاء تخلوا عنها وكما وجدت الدعم من جمورها الذي ظل يذكرها بالدعاء خلال هذه المرحلة الصعبة. 

تأقلت الفنانة هبة كامل فى العديد من الأعمال الفنية فى حقبة التسعينات حيث كان أبرزها مسلسل ساكن قصادى ومسلسل يوميات ونيس كما شاركت فى العديد من الأعمال السينمائية الحديثة مثل حرب أطاليا و7 ورقات كوتشينة.


 

ووفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك نكشف أسباب سرطان المرارة وعامل الخطر.

أسباب سرطان المرارة


تُسبب التغيرات الجينية (الطفرات) تحول خلايا المرارة إلى خلايا سرطانية و تنمو هذه الخلايا بشكل خارج عن السيطرة، وقد تنتشر لا يعرف الخبراء سبب هذه التغيرات، ولكن يبدو أنها تحدث خلال حياة الإنسان، و لا يبدو أن سرطان المرارة ناتج عن تغيرات جينية موجودة عند الولادة.

عوامل خطر سرطان المرارة


يمكن لأي شخص أن يُصاب بسرطان المرارة، لكنه أكثر شيوعًا بين النساء فوق سن 65 عامًا في الولايات المتحدة، معظم المصابين هم من الأمريكيين الأصليين، وسكان ألاسكا الأصليين، وسكان جزر آسيا والمحيط الهادئ.

أكبر عوامل الخطر هي الحالات غير السرطانية التي تؤثر على المرارة، مثل:

تاريخ حصى المرارة
سلائل المرارة
التهاب المرارة المزمن
عدوى  السالمونيلا التيفية المزمنة
ترسبات الكالسيوم في المرارة
التهاب مزمن في قنوات الصفراء ( التهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولي )
أكياس في القناة الصفراوية المشتركة ( أكياس القناة الصفراوية المشتركة )
قد يزيد التدخين والسمنة أيضاً من خطر الإصابة.

من المهم معرفة أن معظم الأشخاص الذين لديهم عوامل الخطر هذه لا يُصابون بسرطان المرارة وعلى سبيل المثال، معظم المصابين بسرطان المرارة لديهم تاريخ من حصى المرارة ولكن أقل من 1% من المصابين بحصى المرارة يُصابون بهذا السرطان.

هبة كامل مرض هبة كامل الفنانة هبة كامل المرارة سرطان المرارة أسباب سرطان المرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

أموال

2 مليون جنيه وسبائك ذهب.. حكاية عاطل المقطم نفذ 139 عملية شراء دون سداد

الأهلي

كأس القارات للأندية.. قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي السعودي وصن داونز

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

جولة محافظ القليوبية أمس

بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها

ترشيحاتنا

قطر

الخارجية القطرية: تطبيع حالة اللاحرب واللاسلم يهدد استقرار المنطقة

صورة أرشيفية

عطل فني في مراقبة الحركة الجوية يربك المطارات البريطانية ويلغي نحو 300 رحلة

الرئيس اللبناني مع قائد الجيش

الرئيس اللبناني يبحث الأوضاع الأمنية والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش

بالصور

بعد أزمة هبة كامل الصحية.. كل ما تريد معرفته عن سرطان المرارة وأبرز عوامل الخطر وطرق الوقاية

إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة
إصابة الفنانة هبة كامل بسرطان المرارة

مقاتلات أمريكية وطائرات نقل ومنظومات عسكرية متطورة تتصدر مشهد معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الولايات المتحدة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

جمال شعبان يشيد بمديرة مدرسة: صالحة أبو الفضل مواطنة تستحق التكريم.. ويطالب بصون كرامة المعلمين

جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل
جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل
جمال شعبان يشيد بالمديرة صالحة أبو الفضل

طريقة عمل طاجن سمك قشر البياض.. وصفة صعيدية بطعم مميز

طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن
طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن
طريقة عمل طاجن قشر البياض في الفرن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد