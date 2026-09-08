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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع.. مباحثات مصرية صينية في جناح الإنتاج الحربي بمعرض العلمين

«الإنتاج الحربي» يبحث شراكة جديدة مع «CETC» الصينية
«الإنتاج الحربي» يبحث شراكة جديدة مع «CETC» الصينية
كريم الخطيب

استقبل الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، تيان ياوبين، رئيس شركة "CETC" الصينية ووفد مرافق له، داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء "EIAS 2026"، لبحث سبل التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، تبادل الجانبان الرؤى حول فرص التعاون المستقبلية، وإمكانية تعظيم الاستفادة من القدرات التكنولوجية والتصنيعية والفنية المتاحة لدى الجانبين، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات صناعية مشتركة ذات قيمة مضافة، خاصةً في ضوء التعاون المثمر بين "الإنتاج الحربي" و"CETC"  خلال السنوات الماضية.

الانفتاح على التعاون الدولي وتبادل الخبرات وعقد شراكات صناعية 

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن اللقاء يعكس حرص الوزارة على الانفتاح على التعاون الدولي وتبادل الخبرات وعقد شراكات صناعية مع الشركات العالمية الرائدة المتخصصة في مختلف المجالات وفي مقدمتها الدفاع والأمن والتكنولوجيات المتقدمة، والاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة لتوطين التكنولوجيات الحديثة، بما يحقق المصلحة المتبادلة.

مقومات صناعية وتكنولوجية واعدة

ومن جانبه، أعرب السيد تيان ياوبين، رئيس شركة "CETC" المتخصصة في مجال إنتاج الأنظمة الإلكترونية الدفاعية، عن تقديره لما اطّلع عليه بجناح وزارة الإنتاج الحربي من منتجات تعكس القدرات التصنيعية لشركات الوزارة وما تمتلكه الصناعة المصرية من مقومات صناعية وتكنولوجية واعدة، معربًا عن تطلعه إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق لدراسة فرص التعاون المقترحة بشكل أكثر تعمقًا والعمل على وضع آليات محددة لتفعيل تعاون استراتيجي مثمر.

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء CETC الصينية الصناعات الدفاعية وزير الدولة للإنتاج الحربي توطين التكنولوجيات

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