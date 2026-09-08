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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على أبو قير للأسمدة بهدف محمد إسماعيل

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشوط الأول من مباراته أمام أبو قير للأسمدة متقدمًا بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت بداية المباراة محاولات من جانب الزمالك لفرض سيطرته على مجريات اللعب، مع الاعتماد على التحركات الهجومية من أجل الوصول إلى مرمى أبو قير للأسمدة وتسجيل هدف التقدم.

ونجح الزمالك في ترجمة أفضليته إلى هدف في الدقيقة 18 عن طريق المدافع محمد إسماعيل، بعدما استغل كرة ثابتة نفذها محمود بنتايج من الجهة اليمنى.

وبدأت الهجمة عندما نفذ بنتايج ركلة ركنية بعرضية داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتدخل دفاع أبو قير للأسمدة ويشتت الكرة، إلا أن لاعب الزمالك تابع الكرة واستعادها مجددًا، ثم انطلق بمجهود فردي مميز واخترق دفاع المنافس، قبل أن يرسل عرضية من داخل منطقة الجزاء.

ووجدت الكرة محمد إسماعيل في انتظارها، ليسددها على الطائر بطريقة رائعة، لتسكن أعلى الزاوية اليسرى لمرمى أبو قير للأسمدة، معلنًا عن تقدم الزمالك بهدف نظيف.

بعد الهدف، حاول أبو قير للأسمدة تنظيم صفوفه والبحث عن فرصة لإدراك التعادل، في الوقت الذي واصل فيه الزمالك تحركاته الهجومية من أجل مضاعفة النتيجة قبل نهاية الشوط.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أهدافًا جديدة، رغم محاولات الفريقين، لينجح الزمالك في الحفاظ على تقدمه حتى صفارة نهاية الشوط الأول، ويخرج إلى غرف الملابس متفوقًا بهدف محمد إسماعيل.
 

تشكيل الزمالك

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

  • حراسة المرمى: مهدي سليمان.
  • خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي «الونش»، محمد إسماعيل، عمر جابر.
  • خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، محمد السيد.
  • خط الهجوم: شيكو بانزا، حسام أشرف، عدي الدباغ.
     

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد، مصطفى الزناري، محمد إبراهيم، أحمد خضري، محمود جهاد، عبد الله السعيد، أحمد عبد الرحيم «إيشو»، أحمد شريف وناصر منسي.

ويأمل الزمالك في الشوط الثاني في الحفاظ على تقدمه وتعزيز النتيجة، بينما يبحث أبو قير للأسمدة عن العودة إلى المباراة وتسجيل هدف التعادل.

الزمالك ابو قير للأسمدة الدوري المصري

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