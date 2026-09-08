كوريا الجنوبية ترسل فريقا لتقييم الوضع في مضيق هرمز

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إرسال فريق تقصي حقائق لتقييم الوضع في مضيق هرمز، وذلك في ظل دعوات متكررة من واشنطن لمساعدتها في جهودها الحربية ضد إيران.

وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن "الهدف من ذلك هو تقييم الأوضاع والوضع الأمني في المضيق"، مشدداً على أن إرسال الفريق لا يرتبط بالانتشار العسكري، وستُرفع نتائج الفحص والمراجعة الشاملة إلى مجلس الأمن القومي.

وتأتي هذه الخطوة بعد حوالي ستة أشهر منذ أن حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خمس دول، من بينها كوريا الجنوبية، على إرسال سفن حربية إلى المضيق والمساعدة في تأمين هذا الممر الملاحي الحيوي في الشرق الأوسط.

وقد صعّد ترامب مؤخرًا الضغط على سول لتقديم مساهمة عسكرية في الجهود الرامية إلى تأمين الملاحة عبر المضيق، وقال في أغسطس الماضي إن الحكومة الكورية الجنوبية قد ردت رفضت مثل هذه الطلبات.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أمس الاثنين، تتواصل عن كثب مع الدول المعنية والمجتمع الدولي للمساعدة في ضمان مرور جميع السفن بحرية عبر المضيق. وقد أعلن مكتب الرئاسة في وقت سابق بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن نشر القوات، مضيفًا أنه لا يزال يدرس الخيارات المختلفة.