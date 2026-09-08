حسام الدين حسين: مصر عاشت ليلة من "النوستالجيا" بفضل ترند الثمانينيات

علق الإعلامي حسام الدين حسين، على حالة الجدل والتفاعل الواسع التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد اجتياح "ترند الثمانينيات" للحسابات الشخصية لآلاف المصريين.

وأوضح حسين، خلال تقديمه لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الشارع المصري استيقظ على حالة من النوستالجيا المبهجة التي شارك فيها الجميع دون استثناء؛ من مواطنين وفنانين وأدباء ومثقفين، وحرص المشاركون على نشر صور فردية وجماعية بتصاميم وملامح تعود لإرث وثقافة فترة الثمانينيات.

وأضاف مقدم برنامج "90 دقيقة" أن هذا الإقبال الكبير يعكس الشغف بأجواء الماضي وتفاصيله البسيطة قبل هيمنة السوشيال ميديا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الترند تحول إلى فرصة لإعادة استحضار الروح المصرية الدافئة والفن الأصيل الذي ميز تلك المرحلة.