كاري أون.. تحويل 40 ألف منفذ إلى هايبر ماركت لخدمة المواطنين

أكد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن كاري أون حلم كنا نحلم به لمساعدة المواطن، موضحا أن المنظومة الجديدة تهدف لتحويل 40 ألف منفذ، وهي عبارة عن هايبر ماركت، وهيتم الاستفادة منها.

وقال خلال لقائه مع محمد جوهر وأحمد دياب في «تغطية خاصة» على قناة «صدى البلد» إن هذا يتيح تسعير المنتج في كافة المحافظات للسيطرة على الأسعار، كما تعطي منافسة أيضًا للتجار وتقليل الأسعار.

وأضاف: «كاري أون نقلة نوعية في منظومة المجمعات الاستهلاكية وجسد تطويرا كبيرا طال انتظاره، كاري أون هيعدل الديزاين بالشعار وتطوير المكان مثل البدالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية».

وأوضح: «تطوير المحلات التي تكون عليها كاري أون على حساب التاجر، ولكن سيكون هناك زيادة في هامش الربح، وسيكون للمواطن حرية الاختيار بأنه يختار المنتج اللي محتاجه».

وتابع: «هامش ربح التاجر اللي هيعلي مش على حساب المواطن، وسيكون هناك تنافسية بين القطاع العام والخاص للتوريد في كاري أون».

واستكمل: «الحكومة سيطرت على الأمن الغذائي في مصر بالـ 40 ألف منفذ، وهيتم تنفيذ المنظومة في يناير 2027».

واختتم: «الـ 40 ألف منفذ متواجدين بالفعل في كل شارع وفي كل حارة اللي هما بتوع التموين وجمعيتي ولكن هيتم تطويرها».