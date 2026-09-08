معيار نجاح أي منظومة.. خبير أمن معلومات يوضح مفهوم المرونة السيبرانية

أكد الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عضو الهيئة العليا للأمن السيبراني، أن الطفرة الكبيرة في خدمات التحول الرقمي ومنصات الدفع الإلكتروني في مصر — كالوصول إلى مئات الخدمات عبر منصة مصر الرقمية وتفعيل تطبيقات مثل "إنستاباي" وافتتاح مراكز البيانات والحوسبة السحابية — تتطلب تحولاً جذرياً في مفاهيم الحماية، بالتزامن مع التوسع الهائل في البنية التحتية التكنولوجية.

وأوضح “حجاج”، خلال لقاء مع برنامج مساء Dmc، عبر Zoom، أنه لا يوجد ما يسمى بأمان بنسبة 100% لأي دولة في العالم، مشدداً على أن المعيار الحقيقي لنجاح أي منظومة أمنية يكمن في المرونة السيبرانية، والتي تعتمد على سرعة الاستجابة، الاستشعار المبكر للتهديدات، واحتواء الهجمات ومنع انتشارها في أقل وقت ممكن بدلاً من الاعتماد الكلي على فكرة منع الهجمة المطلقة.

وأضاف أن الجهود الوطنية المتمثلة في دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومراكز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (EG-CERT) تشكل خط دفاع استراتيجياً، من خلال الاعتماد على آليات متقدمة تشمل تحليل الهجمات، الهندسة العكسية، والأدلة الجنائية الرقمية، وهو ما يضمن حماية البيانات الوطنية واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى معايير الكفاءة والأمان.