أهمها التوبة والترك.. 5 وصايا من البابا تواضروس لزوجات كهنة الإسكندرية

أوصى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زوجات كهنة كنائس الإسكندرية، خلال لقاءه معهن في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بـ5 وصايا ضمن تأمل روحي من سفر نشيد الأنشاد، انطلق فيه من الآية: «أَخْبِرْنِي يَا مَنْ تُحِبُّهُ نَفْسِي» «نش 1: 7»، مؤكدًا أهمية وجود علاقة شخصية وحقيقية بالسيد المسيح.

أوضح قداسة البابا أن عبارة «يا من تحبه نفسي» تكررت في سفر نشيد الأنشاد خمس مرات، بعدد أصابع اليد الواحدة، معتبرًا أن تكرارها يعبر عن حب المسيح الكامل للنفس البشرية، وعن اشتياق الإنسان الداخلي للوجود في الحضرة الإلهية والالتصاق الكامل بالمسيح.

وتوقف قداسته عند الآيات الخمس، موضحًا أن كل آية تحمل معنى روحيًا خاصًا؛ فالآية الأولى تعبر عن «الاشتياق» للمسيح، بينما تشير الآية الثانية «فِي اللَّيْلِ عَلَى فِرَاشِي طَلَبْتُ مَنْ تُحِبُّهُ نَفْسِي» إلى «التوبة»، موضحًا أن التوبة تبدأ بإدراك الإنسان لضعفه ونقصه، وأن الخطية لا تحرم الإنسان من نعمة الله، لكنها تجعله لا يرى هذه النعمة ولا يشعر بها.

وأشار البابا تواضروس إلى أن الآية الثالثة «إِنِّي أَقُومُ وَأَطُوفُ فِي الْمَدِينَةِ.. أَطْلُبُ مَنْ تُحِبُّهُ نَفْسِي» تعبر عن البحث المستمر عن العِشرة مع الله، مؤكدًا أن مشاغل الحياة قد تبعد الإنسان عن الوجود مع الله، لكن الإنسان من داخله يظل مشتاقًا للعودة إليه.

أما الآية الرابعة «وَجَدَنِي الْحَرَسُ الطَّائِفُ فِي الْمَدِينَةِ» فتشير إلى «السماح» والتطلع إلى رؤية الحبيب، موضحًا أهمية ترك كل ما يعطل الإنسان عن لقاء المسيح، وأن الأمور مهما بدت كبيرة يمكن أن تصغر أمام شهوة الإنسان للقاء الله.

وتناول قداسة البابا الآية الخامسة «فَمَا جَاوَزْتُهُمْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى وَجَدْتُ مَنْ تُحِبُّهُ نَفْسِي»، موضحًا أنها تعبر عن «التمتع» بالحياة مع المسيح، حين يصبح المسيح هو الذي يدير حركة حياة الإنسان كلها، وكأنه الكنز الذي وجده الإنسان في قلبه ولم يعد يريد أن يتركه.

وفي ختام تأمله، لخّص قداسة البابا تواضروس الثاني معاني الآيات الخمس في خمس كلمات، هي: «الاشتياق، التوبة، السماح، الترك، والتمتع»، مقدمًا لزوجات الكهنة وصية روحية حول أهمية الحفاظ على العلاقة الشخصية مع السيد المسيح والسعي الدائم إلى العِشرة معه.