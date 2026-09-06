لمدة 3 أيام.. تفاصيل الزيارة الرعوية للبابا تواضروس إلى إيبارشية ببا والفشن وسمسطا

تستعد إيبارشية ببا والفشن وسمسطا لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في زيارة رعوية تستمر لمدة 3 أيام، وتشمل عددًا من الأنشطة واللقاءات الرعوية داخل الإيبارشية.

ومن المقرر أن تبدأ الزيارة يوم السبت 19 سبتمبر، وتستمر حتى يوم الاثنين 21 سبتمبر، وذلك في إطار حرص قداسة البابا تواضروس الثاني على متابعة أحوال أبناء الكنيسة والالتقاء بهم، إلى جانب تفقد الخدمات والأنشطة الكنسية بالإيبارشية.

وتأتي الزيارة تحت شعار «الراعي الصالح يبذل نفسه عن خرافه»، في إشارة إلى رسالة الرعاية والخدمة التي يقوم بها الراعي تجاه أبناء الكنيسة.

ومن المنتظر أن تشهد أيام الزيارة عددًا من اللقاءات والفعاليات الرعوية، وسط استعدادات لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني وأبناء الإيبارشية.

وتُعد زيارة قداسة البابا لإيبارشية ببا والفشن وسمسطا فرصة للقاء أبناء الكنيسة والاستماع إليهم، ومتابعة العمل والخدمة الرعوية، بما يعكس اهتمام الكنيسة بالتواصل المباشر مع مختلف الإيبارشيات وأبنائها.