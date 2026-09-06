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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإيجار المنتهي بالتملك 2026 .. تفاصيل طرح 10 الاف وحدة سكنية جديدة

وحدات سكنية
وحدات سكنية
آية الجارحي

تطرح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، 10 الاف وحدة سكنية بنظام الايجار المنتهي بالتملك ,

ويشهد الطرح مشروعات متنوعة، بمساحات من 57م² حتى 161م².

5 آلاف وحدة منفذة بالمدن الجديدة 

ووفقا لما أعلنته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فإن الطرح يشمل 5000 وحدة منفذة في 26 مدينة جديدة. 

القاهرة الجديدة – 15 مايو – بدر – الشروق – العبور – العبور الجديدة – 6 أكتوبر الجديدة – برج العرب الجديدة – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة – السادات – العاشر من رمضان – الصالحية الجديدة – المنصورة الجديدة – رشيد الجديدة – الفيوم الجديدة – الفشن الجديدة – بني سويف الجديدة – المنيا الجديدة – ملوي الجديدة – ناصر الجديدة – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة موزعة على 3 شرائح للدخل الإجمالي وطبقًا لمحل الإقامة، وذلك على النحو الذي سيرد تفصيلًا بكراسة الشروط.

5 الألف وحدة تسليم 36 شهرا 

كما يشمل الطرح  5000 وحدة سكنية متوقع بدء تسليمها خلال 36 شهرًا بـ 8 مدن جديدة:

6 أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – برج العرب الجديدة – العلمين الجديدة – حدائق العاشر – السادات – المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة.

تفاصيل حجز شقق الإيجار المنتهي بالتمليك 

يبدأ الحجز وفقا للبيانات الرسمية المعلمه اعتبارًا من 20/9/2026

تفاصيل الوحدات وطريقة الحجز وكراسة الشروط متاحة على موقع حجز الأراضي والوحدات «مسكن»:

https://reserve.newcities.gov.eg⁠�

الايجار الايجار التمليكي الايجار المنتهي بالتملك هيئة المجتمعات العمرانية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القاهرة الجديدة 6 أكتوبر الجديدة

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