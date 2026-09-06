استقرار أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع رغم ارتفاع الأوقية عالميًا

استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 29 أغسطس وحتى 5 سبتمبر 2026، رغم ارتفاع سعر الأوقية عالميًا بنحو 12 دولارًا، في ظل تباين حركة الذهب بين الأسواق العالمية والمحلية وتأثر الأسعار بعوامل العرض والطلب وسعر الصرف ومستويات الطلب داخل السوق المصرية.

ووفقًا لما تم عرضه في برنامج «صباح البلد»، ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال الأسبوع من نحو 4455 دولارًا إلى 4467 دولارًا للأوقية، بينما استقر سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية عند 6325 جنيهًا للجرام في بداية الأسبوع ونهايته.

أسعار الذهب في مصر