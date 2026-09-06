أميرة أديب: «نفسي أقدّم فوازير.. وشريهان أيقونة في التمثيل والغناء»

كشفت الفنانة أميرة أديب عن جوانب مختلفة من حياتها وشخصيتها، متحدثة عن تجاربها في العمل والحب والصداقة، إلى جانب رؤيتها حول الحرية والاختلاف ومشروعها الفني، وذلك خلال استضافتها مع محمد عبد العاطي في بودكاست «مع كامل احتياطي» المذاع عَبر "يوتيوب".

وتابعت "أميرة" أنها بدأت العمل في عمر 16 عامًا برياضة الجمباز وتعليم الأطفال، وكانت تدخر أموالها من أجل السفر، مشيرة إلى أن والديها منحاها قدرًا كبيرًا من الحرية والثقة، واصفةً طريقة تربيتها قائلة: «أمي ربتني إن الحلال بين والحرام بين، وإن الحرية مسئولية، لازم أكون قدها، وده خلاني مغلطش وآخد حذري وخلاني قريبة من ربنا».

وأشارت "أميرة" إلى أنها عاشت في إنجلترا وألمانيا، وتعيش حاليًا بين مصر وبرلين، موضحةً أن تجاربها خلال فترة الجامعة ساعدتها على احترام الاختلاف وتقبّل الأخرين، قائلة: «وقت الجامعة عيشت وشوفت ناس كتير وجنسيات وعادات مختلفة، وده علمني أحترم الاختلاف، وكانوا بيحترموني وبيحترموا ديني وقبلوني زي ما أنا».

وأضافت: «اتعلمت من التجارب مستناش أخد قيمتي من حد، والناس اللي شبهي هتلاقيني، وشخصيتي بتخوف ناس كتير ومبتتفهمش صح، لكن ناسي هيلاقوني من غير ما يخافوا مني أو من حريتي».

وعلى الجانب الفني، تحدّثت أميرة أديب عن رغبتها في تقديم الفوازير والأعمال الاستعراضية، بعد أن لفت محمد عبد العاطي إلى أوجه التشابه الروحي بينها وبين النجمة الكبيرة "شريهان"، مؤكدةً حبها الكبير لها، قائلة: «شريهان أيقونة تمثيلية وغنائية كبيرة، بحبها جدًا، وأنا نفسي جدًا أعمل فوازير.. إدوني فرصتي في الفوازير».