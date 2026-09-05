الرئاسي اليمني يؤكد التزام الدولة بتحرير كامل أراضيها ودحر ميليشيا الحوثي

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، التزام الدولة بمواصلة العمليات العسكرية حتى استعادة كامل الأراضي اليمنية وإنهاء سيطرة ميليشيا الحوثي، مشيدًا بالانتصارات والمكاسب الميدانية التي حققتها القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية في جبهتي تعز والحديدة خلال الساعات الماضية.

وأشاد العليمي بوحدات ألوية المقاومة الوطنية والعمالقة والتهامية، بعد استكمال تحرير مديرية حيس بمحافظة الحديدة وتأمينها، كما ثمن أداء القوات المسلحة في جبهة حيفان، والدور الذي يؤديه سلاح الجو في إسناد القوات البرية والتعامل مع التهديدات خلال العمليات العسكرية.

وخلال اتصالاته بالقادة العسكريين والميدانيين، اطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على آخر التطورات الميدانية، ومستوى الجاهزية القتالية، وإجراءات تثبيت المناطق المحررة وتأمينها وتطهير المواقع التي تسللت إليها الميليشيات، موجها بمواصلة العمليات ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية.

وقال العليمي إن ميليشيا الحوثي «ستتحمل كامل عواقب» ما وصفها بالمغامرة، مؤكدًا أن تعز لن تكون «ممرًا آمنًا» لمشاريع داعمي الجماعة، وأن القوات المسلحة قادرة على استعادة كامل الأراضي ومواصلة مهمتها في الدفاع عن المواطنين والمصالح العليا للبلاد.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة التزام جميع الوحدات العسكرية بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك، وحماية المدنيين والممتلكات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وحسن معاملة المحتجزين وصون حقوقهم وكرامتهم.

كما حمّل العليمي ميليشيا الحوثي المسؤولية عن الانتهاكات التي رافقت التصعيد، بما في ذلك استهداف المناطق السكنية والطرق العامة بالقصف والقنص والطائرات المسيرة، وما نتج عن ذلك من سقوط ضحايا مدنيين ونزوح مئات الأسر، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات لن تسقط بالتقادم.

ودعا العليمي القوى السياسية والاجتماعية ووسائل الإعلام إلى توحيد الصف الوطني وتعزيز الثقة بالقوات المسلحة، محذرًا من حملات التشكيك والتخوين، ومؤكدًا أن استعادة مؤسسات الدولة تمثل «خيارًا لا رجعة عنه» مهما بلغت التضحيات.

كما وجّه رسالة إلى أبناء القبائل ومن وصفهم بالمغرر بهم في مناطق سيطرة الحوثيين، داعيًا إلى عدم الزج بأبنائهم في المعارك، وحث من لا يزالون في صفوف الجماعة على العودة، مؤكدًا أن الهدف هو استعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء حالة الانقسام التي يشهدها اليمن.