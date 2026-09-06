المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية| محافظ الغربية: تأهل 49 مشروعًا لمرحلة التقييم الفني

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة، اجتماع اللجنة التنفيذية المختصة بتقييم المشروعات المتقدمة ضمن «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية»، وذلك بالتزامن مع بدء أعمال التقييم الفني للمشروعات، والتي تستمر على مدار 3 أيام، لاختيار أفضل المشروعات المؤهلة لتمثيل محافظة الغربية على مستوى الجمهورية.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح محافظ الغربية أن إجمالي المشروعات التي تقدمت للمبادرة بالمحافظة بلغ 391 مشروعًا، تأهل منها 49 مشروعًا إلى مرحلة التقييم الفني بعد استيفاء الضوابط والمعايير الخاصة بالمكونين الأخضر والذكي، مشيرًا إلى تنوع المشروعات المتأهلة وانتمائها إلى الفئات الست المعتمدة للمبادرة، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الأفكار المطروحة من أبناء المحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن جانبًا كبيرًا من المشروعات المتقدمة يرتبط بقطاعات بيئية وتنموية ذات أولوية، من بينها إدارة المخلفات الصلبة والزراعية، والطاقة النظيفة والمتجددة، والمباني صديقة البيئة والمدن الذكية، والزراعة النظيفة، إلى جانب مشروعات تتعلق بالاستدامة وتغير المناخ والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن التقييم يتم وفق معايير دقيقة لاختيار المشروعات الأكثر قدرة على تقديم حلول قابلة للتطبيق وتحقيق أثر تنموي حقيقي.

وأكد محافظ الغربية أن المشروعات التي ستجتاز مرحلة التقييم النهائي ستمثل المحافظة رسميًا في المنافسات على مستوى الجمهورية، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق الغربية مراكز متقدمة وحصد أكبر عدد ممكن من الجوائز، بما يعكس ما يمتلكه أبناؤها من أفكار مبتكرة وقدرة على تقديم نماذج ناجحة في مجالات التنمية الخضراء والذكية.

