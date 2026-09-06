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الفرق بين الذنب والسيئة والخطيئة .. اعرف أخطرهم في العقوبة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الفرق بين الذنب والسيئة والخطيئة .. اعرف أخطرهم في العقوبة

الندم على الذنوب
الندم على الذنوب
محمد شحتة

قال الدكتور علي جمعة، عضو كبار هيئة العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك فرقا بين السيئة والذنب، الأولى أوسع من الثاني، لأن السيئة تكون في حق الناس وحق الله أما الذنب فهو متعلق بالله تعالى فقط ولذلك فهو يغفر ولا ينفذ وعده الذى توعد به المذنب وهذا بلطفه ورحمته بعباده.

وأضاف علي جمعة، في تصريح له، أن السيئة جزاؤها أن الله تعالى يعطي الشخص الواقع عليه السيئة من الحسنات ما يشاء، أما الذنب فإن الله يغفر لصاحبه إذا تاب ورجع إلى الله تعالى.

أما المعصية هي أن يقوم الإنسان بمخالفة آوامر الخالق، فلا يفعل الطاعات أبداً، ويعود هذا إلى عدم قوة الإيمان لهذا الشخص، أو بسبب هيمنة الشيطان عليه والعياذ بالله، فيكون الشخص لا يصبر ولا يستطيع الثبات على طاعة الله، والمصية لها قسمين أحدهما الكبائر والآخر الصغائر، والكبائر هي التي تفسد قلب الإنسان وبدنه كذلك وهي مثل : الزنا، الفخر، الرياء، شرب الخمر والمنكر، قنوط الخص من رحمة الله، أما الصغائر هي تأتي على شكل الشهوات وتمنيها، مثل شهوة أي شيء محرم مثل شهوة الكفر وشهوة الكبائر والبدع.

الفرق بين الذنوب والسيئات والخطيئة والمصيبة

كما أجابت دار الإفتاء المصرية، عن الفرق بين الذنوب والسيئات، ردا على سائل يقول "ما الفرق بين المصيبة والذنب والخطئية والسيئة"؟.

وقالت الإفتاء: إن المصيبة لفظ أعم من الذنب فكل ذنب مصيبة وليس كل مصيبة ذنب، أما الخطيئة والسيئة فهما لفظان بمعنى واحد، وقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا مِنْ عَبْد يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ لِذَلِكَ الذَّنْبِ، إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ».

وورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه في حال أذنب العبد وارتكب معصية، فعليه أن يقوم بثلاثة أعمال، ليغفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه فورًا، وهي «إسباغ الوضوء، صلاة ركعتين، والاستغفار».

كما ورد في سنن أبي داود، أنه قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ»

علي جمعة الذنب السيئة الخطيئة المصيبة الفرق بين الذنب والسيئة الفرق بين الذنوب والسيئات

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