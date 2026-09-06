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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يؤجل فتح ملف تجديد عقود اللاعبين لحين صرف المستحقات المتأخرة

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن آخر مستجدات ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موضحًا أن إدارة القلعة البيضاء قررت تأجيل فتح باب المفاوضات خلال الفترة الحالية، لحين الانتهاء من ملف المستحقات المالية المتأخرة.

وقال خالد الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، إن إدارة نادي الزمالك تضع ملف مستحقات اللاعبين على رأس أولوياتها في الوقت الحالي، قبل الدخول بشكل رسمي في مفاوضات جديدة مع العناصر التي تقترب عقودها من الانتهاء.

وأوضح أن إدارة الزمالك تسعى إلى صرف المستحقات المتأخرة الخاصة باللاعبين عن الموسم الماضي، إلى جانب العمل على توفير مقدمات العقود الجديدة، قبل البدء في مفاوضات التجديد.

وأشار الغندور إلى أن هناك عددًا كبيرًا من لاعبي الزمالك تنتهي عقودهم خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل ملف التجديد من الملفات المهمة أمام إدارة النادي، إلا أن الإدارة ترى ضرورة ترتيب الأولويات قبل الدخول في مفاوضات جديدة.

وأضاف: “هناك عدد كبير من اللاعبين عقودهم تنتهي مع نادي الزمالك، سيتم الحديث معهم وفتح باب التفاوض، ولكن بعد إنهاء ملف المستحقات أولًا”.

وتسعى إدارة الزمالك إلى توفير الاستقرار المالي للفريق، خاصة أن تأخر صرف المستحقات قد يمثل عقبة أمام حسم بعض ملفات التجديد خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تحركات من جانب مسؤولي الزمالك لفتح ملف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، عقب الانتهاء من إجراءات صرف المستحقات المتأخرة ومقدمات العقود.

ويأمل مسؤولو القلعة البيضاء في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وتجنب رحيل أي لاعب من العناصر المهمة، بالتزامن مع سعي الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لبناء فريق قادر على المنافسة بقوة على البطولات خلال الموسم الحالي.

وبذلك، يبدو أن إدارة الزمالك اختارت تأجيل مفاوضات التجديد بشكل مؤقت، مع التركيز أولًا على إنهاء الأزمة المالية المتعلقة بمستحقات اللاعبين، قبل الانتقال إلى مرحلة التفاوض بشأن العقود الجديدة


 

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