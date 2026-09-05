باجيرو تعود بقوة وتفتح النار على لاند كروزر

كشفت شركة ميتسوبيشي رسميًا عن أسعار ومواصفات طرازها الجديد كليًا من الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات "باجيرو" في السوق الأسترالية، حيث يبدأ سعر الفئة القياسية من 68490 دولارا أستراليا (نحو 49300 دولار أمريكي).

يأتي هذا الإعلان بعد تسجيل أكثر من 3000 طلب اهتمام مسبق من العملاء في أستراليا قبل الكشف الرسمي عن قائمة الأسعار، مع تحديد شهر ديسمبر 2026 موعدًا لبدء تسليم السيارات للمشترين.

تفوق السعر على منافستها المباشرة تويوتا لاندكروزر 250

تضع ميتسوبيشي سيارتها الجديدة المعتمدة على هيكل منفصل (Body-on-frame) في مواجهة مباشرة مع طراز تويوتا لاندكروزر سلسلة 250 (برادو)؛ حيث يقل سعر الفئة الأساسية لباجيرو بنحو 5000 دولار أسترالي مقارنة بالنسخة القياسية من لاندكروزر برادو التي تبدأ من 73200 دولار أسترالي.

وتتنوع تشكيلة باجيرو في السوق الأسترالي بين فئات GLS الخماسية والسباعية المقاعد، وفئة Exceed المتوسطة، وصولًا إلى فئة GSR الأعلى تجهيزًا بسعر يصل إلى 84990 دولار أسترالي.

المواصفات الميكانيكية وتقنيات الدفع الرباعي

تعتمد جميع فئات ميتسوبيشي باجيرو على محرك تيربو ديزل مكون من 4 أسطوانات بسعة 2.4 ليتر، يولد قوة 201 حصان وعزم دوران يبلغ 480 نيوتن/متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

كما تأتي السيارة مجهزة قياسيًا بنظام الدفع الرباعي المتطور (Super Select II) ونظام التحكم الشامل بالعجلات (S-AWC) الذي يوفر 7 وضعيات قيادة مختلفة، إلى جانب نظام التحكم النشط في الانحراف (Active Yaw Control) وقفل الدفرنش الخلفي، مع قدرة سحب تصل إلى 3500 كجم.