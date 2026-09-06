ضبط 23 طن أسمدة مدعمة داخل مخزن غير مرخص بديروط

تمكنت إدارة تموين ديروط بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع مجلس مدينة ديروط، من ضبط مخزن يُدار بدون ترخيص من الجهات الإدارية المختصة، وبداخله كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية المدعمة الخاصة بوزارة الزراعة، والمحظور تداولها بالأسواق، وذلك قبل إعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، وضبط المخالفات والتلاعب في السلع المدعمة.

وبتعليمات الدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية التموين بأسيوط، كثفت الأجهزة الرقابية حملاتها للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع المدعمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 23 طنًا من الأسمدة الزراعية المدعمة الخاصة بوزارة الزراعة، والتي يُحظر تداولها بالأسواق، داخل المخزن غير المرخص، حيث تبين أن الكمية كانت مُعدة للاتجار غير المشروع وإعادة بيعها بالسوق السوداء بغرض تحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.