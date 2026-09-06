محافظ السويس يكرم الدكتور جمال شعبان ويهديه درع المحافظة تقديرا لعطائه الطبى

استقبل اللواء أركان حرب هاني رشاد محافظ السويس، الأستاذ الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية والعميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، وذلك في إطار تقدير المحافظة للرموز والقامات الطبية والعلمية، ودعم جهود التوعية الصحية وخدمة المجتمع

وخلال اللقاء رحب محافظ السويس بالدكتور جمال شعبان مؤكدا تقديره لمسيرته المهنية والعلمية وإسهاماته في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية إلى جانب جهوده في نشر الثقافة الصحية والتوعية بطرق الوقاية من الأمراض، خاصة أمراض القلب والجلطات وارتفاع ضغط الدم

وحرص محافظ السويس على تكريم الدكتور جمال شعبان حيث أهداه درع محافظة السويس، تقديرًا لما قدمه على مدار مسيرته من إسهامات طبية وإنسانية، ودوره في نشر الوعي الصحي بين المواطنين، مؤكدا أن دعم وتقدير الكفاءات العلمية والطبية يمثل أحد محاور الارتقاء بالمجتمع

ويتمتع الدكتور جمال شعبان بمسيرة بارزة في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية، كما تولى سابقا منصب عميد المعهد القومي للقلب، وله حضور واسع في مجال التوعية الطبية من خلال ظهوره الإعلامي ونشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يقدم المعلومات والنصائح الطبية بأسلوب مبسط يساعد على رفع الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر واتباع نمط حياة صحي

وتناول اللقاء أهمية استمرار التواصل بين الأجهزة التنفيذية والقامات الطبية والعلمية، والاستفادة من خبراتهم في دعم برامج التوعية الصحية، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي والوقاية من الأمراض والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

من جانبه أعرب الدكتور جمال شعبان عن خالص شكره وتقديره لمحافظ السويس على حفاوة الاستقبال والتكريم مؤكدا اعتزازه بدرع محافظة السويس، ومشيدًا بما لمسه من اهتمام بتقدير الكفاءات والقامات الطبية والعلمية ومتمنيا لمحافظة السويس وأبنائها مزيد من التقدم والازدهار



