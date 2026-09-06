ضبط صانعة محتوى بالمنصورة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بهدف تحقيق أرباح مالية

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ظهورها وهي ترقص بملابس خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورة، ولها معلومات جنائية، أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها، وبمواجهتها أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة المحتوى المخالف للقيم والآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.