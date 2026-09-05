القبض على عامل تعدى على ابنته بلوح خشب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة القائمة على النشر من اعتياد أحد الأشخاص التعدى بالضرب على نجلته محدثاً إصابتها بالشرقية.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الفتاة الظاهرة بالمقطع "المعتدى عليها" (سن 7 – طالبة ) ووالدها ("عامل زراعى" - مقيمان بدائرة مركز شرطة صان الحجر) ، وبمواجهة الأخير، اعترف بإرتكاب الواقعة وتعديه على كريمته بــ (لوح خشبي "تم التحفظ عليه") مما أدى لحدوث إصابتها بجرح بالرأس لقيامها بالتشاجر مع شقيقتها الصغرى (سن 5) أثناء لهوهما بالمنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .. وأخذ التعهد اللازم على والد الطفلة بحسن رعايتها.





