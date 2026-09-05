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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الإسكان تعلن موعد التقدم لحجز وحدات الإيجار التمليكي.. عمرو خطاب يوضح التفاصيل

سكن
سكن
محمود زيدان

أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن التفاصيل الكاملة والمواعيد المقررة لبدء التقديم على الوحدات السكنية الجديدة ضمن إعلان الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 9"، إلى جانب الطرح الجديد الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج مساء جديد، أن فتح باب التقديم الإلكتروني للحجز سيبدأ رسميًا اعتبارًا من 20 سبتمبر المقبل، مؤكدًا حرص الوزارة الكامل على التيسير على المواطنين وتوفير بيئة رقمية سهلة وميسرة لإتمام كافة الإجراءات بكل شفافية ودون الحاجة للتزاحم.

وأشار المهندس عمرو خطاب إلى أن تقديم حجز وحدات "سكن لكل المصريين 9" سيكون حصريًا عبر بوابة مصر الرقمية، حيث تم تخصيص الأسبوع الأول بداية من 20 سبتمبر وحتى 28 سبتمبر للسادة المواطنين من ذوي الهمم فقط، على أن يتاح التقديم لكافة المواطنين بدءًا من 28 سبتمبر ويزود حتى 28 أكتوبر 2026.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن الطرح الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سيبدأ بالتوازي من 20 سبتمبر ويمتد حتى 28 أكتوبر 2026، ويكون التقديم عليه إلكترونيًا بالكامل عبر منصة "مسكن" التابعة للهيئة، والتي تتميز بمرونتها وسهولة التعامل معها.

وأشار إلى أن منصة "مسكن" ستشمل كافة مراحل العملية بداية من الاطلاع على كراسة الشروط والطرح، مرورًا بالتقديم ورفع الاستمارة، وحتى الإخطار بموعد القرعة العلنية، مشددًا على أن هدف الوزارة هو توفير السكن الملائم لكافة شرائح المجتمع وداعياً الجميع للاعتماد حصرياً على المنصات الرسمية المعلنة.

إسكان وزارة الإسكان الشباب مصر

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