أول هاتشباك.. دودج GLH موديل ‎2028‎‏ ‏تتحدى الكروس أوفر

تستعد علامة دودج لإعادة إحياء اسم "GLH" في تصور جديد قد يمثل عودة قوية لفئة الهاتشباك الرياضية، في خطوة تستهدف جذب عشاق الأداء بعيد عن هيمنة سيارات الكروس أوفر التي سيطرت على الأسواق خلال السنوات الأخيرة.

وتستمد دودج GLH موديل 2028 روحها من سيارة أومني GLH الشهيرة التي ارتبط اسمها بالأداء الرياضي خلال ثمانينيات القرن الماضي، لكن السيارة الجديدة تأتي برؤية أكثر حداثة تجمع بين التصميم الأمريكي الجريء والتقنيات المتطورة والمحركات التوربينية القوية.

وتعتمد السيارة على منصة STLA One الحديثة، التي تستهدف خفض تكاليف التطوير وزيادة مرونة استخدام المنصات داخل مجموعة ستيلانتس، وتشير التوقعات إلى تزويد النسخة الأساسية بمحرك Hurricane 4 سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تقارب 300 حصان.

كما تقدم دودج نسخة أكثر قوة تحمل شعار SRT، تصل قوتها إلى نحو 400 حصان، ما يضع GLH في مواجهة مباشرة مع عدد من أشهر السيارات الرياضية المدمجة، من بينها فولكس فاجن GTI وهوندا سيفيك Type R وتويوتا GR كورولا.

وعلى صعيد التصميم، تحمل السيارة ملامح هجومية مستوحاة من لغة دودج التصميمية المعروفة، مع واجهة حادة ومصابيح LED نحيفة وهيكل عريض وعجلات رياضية كبيرة، بينما تجمع المقصورة بين الطابع الرياضي والتكنولوجيا من خلال شاشات رقمية ومقاعد ذات دعم جانبي.

وتشير التقديرات إلى أن سعر دودج GLH 2028 قد يبدأ من نحو 45 ألف دولار، مع إمكانية طرحها خلال عام 2027، وإذا تحولت هذه التصورات إلى سيارة إنتاج فعلية، فقد تمثل GLH محاولة جديدة من دودج لإثبات أن الهاتشباك الرياضية لا تزال قادرة على المنافسة في عصر الكروس أوفر، خاصة عندما تجمع بين الحجم العملي والأداء القوي والشخصية الجريئة.