استقرار الحالة الصحية لـ بهاء سلطان بعد حادث السير وعودته للمنزل.. تفاصيل

تصدر اسم الفنان بهاء سلطان مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع تعرضه لحادث سير على طريق وادي النطرون، وهو ما أثار اهتمام جمهوره ومتابعيه للاطمئنان على حالته الصحية.

وتعرض بهاء سلطان لحادث سير أثناء وجوده على طريق وادي النطرون، قبل نقله إلى مستشفى العلمين، حيث خضع للفحوصات الطبية والأشعة اللازمة للتأكد من سلامته.

وأظهرت الفحوصات استقرار حالته الصحية، كما غادر المستشفى بعد الاطمئنان عليه، ليعود إلى منزله عقب انتهاء الإجراءات الطبية اللازمة.



وأثار خبر الحادث تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع انتشار تفاصيل الواقعة وتداول عدد من المنشورات التي تناولت الحالة الصحية للفنان، ما ساهم في زيادة البحث عن اسمه خلال الفترة الأخيرة.

بهاء سلطان

ويُعد بهاء سلطان واحدًا من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ويمتلك رصيدًا كبيرًا من الأغاني التي حققت نجاحًا واسعًا على مدار سنوات، وهو ما يجعل أخباره محل اهتمام دائم من الجمهور، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالته الصحية.

وفي الوقت الحالي، تشير المعلومات المتاحة إلى استقرار حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى، بينما من المنتظر أن يستكمل فترة الراحة والتعافي في منزله.

أعمال بهاء سلطان

من جهة أخرى، طرح بهاء سلطان مؤخرا ألبومه الجديد “رسيني” الذي يضم 5 أغاني ابرزهم: اترموا، بنشوف فلان، الطيبين.

وطرح المطرب بهاء سلطان ميني ألبوم صغيرا بعنوان "كأنك مسكن" ويتضمن 3 أغاني منهم “كأنك مسكن”، و«حن عليا»، و«أنت طيب».

أغنية «كأنك مسكن» من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن.

وأغنية «حن عليا» من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع وسام عبدالمنعم.

وأغنية «انت طيب» من كلمات هاني عبدالكريم، ألحان أحمد محي، توزيع يحيى يوسف.

كما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب المزاج عناب لـ الفنان بهاء سلطان، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.