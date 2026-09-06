محافظ الشرقية: طلاب مصر ثروتها الحقيقية.. والاستثمار في تأهيلهم يسهم في بناء مستقبل الوطن

شارك المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، في اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان وفرعه، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بتطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب، وذلك بحضور الدكتور عبد القادر عبد الكريم إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة وعميد المعهد، وكارمن غريب، رئيس جمعية تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة للمعهد، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمهتمين بالشأن التعليمي.

وفي مستهل الاجتماع، قدم محافظ الشرقية التهنئة لعميد المعهد وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بمناسبة قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، ومؤكدا أهمية مواصلة الجهود لتحقيق التميز الأكاديمي.

وتضمن الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة، واستعراض ما تم تنفيذه من قرارات، إلى جانب مناقشة جدول الأعمال الذي شمل عددا من الملفات التعليمية والأكاديمية. كما ناقش الحضور آليات اختيار رئيس مجلس إدارة المعهد وأمين المجلس للعام الدراسي 2026/2027، فضلا عن بحث الأنشطة الرياضية والمسابقات الطلابية، وتحديث الهيكل التنظيمي للمعهد، إلى جانب عرض عدد من الموضوعات الخاصة بشئون الطلاب والشئون القانونية والمالية.

كما استعرض مجلس الإدارة إنجازا طلابيا متميزا تمثل في حصول فريق المعهد صاحب مشروع Monix على المركز الثاني في المسابقة الوطنية للأفكار الإبداعية المستدامة 2026 ITC-Egypt، التي نظمتها كلية الدفاع الجوي بالأكاديمية العسكرية المصرية.

وشهد الاجتماع كذلك الإشارة إلى اختيار فريق Monix لتمثيل جمهورية مصر العربية في النهائيات الدولية للمنتدى الأفرو – آسيوي للابتكار والتكنولوجيا، والمقرر إقامتها بمدينة أسوان خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026.

وأكد المهندس حازم الأشموني أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة التعليم العالي، وخاصة التعليم التكنولوجي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

وشدد محافظ الشرقية على أهمية استمرار التعاون والشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي، بما يسهم في تأهيل الطلاب من الناحية العملية والتكنولوجية، ويعزز قدرتهم على المنافسة وتلبية متطلبات سوق العمل.

وقال محافظ الشرقية: "أبناء مصر من الطلاب هم ثروتها الحقيقية، والاستثمار في تأهيلهم وإعدادهم بالشكل الأمثل يعد استثمارا مباشرا في بناء مستقبل الوطن وتحقيق تقدمه".

وفي سياق متصل، وتزامنا مع احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي الـ145، حرص أعضاء مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي على تقديم خالص التهنئة للمهندس حازم الأشموني بمناسبة هذه المناسبة، متمنين لأبناء المحافظة دوام التقدم والازدهار.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة اعتزازهم بما تشهده محافظة الشرقية من مشروعات تنموية وجهود متواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.