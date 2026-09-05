الونش عاد بعد غياب.. 5 نجوم سوبر فى الزمالك على قائمة العميد بمعسكر المنتخب

ينطلق المعسكر المغلق لـ منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن يوم 17 سبتمبر الحالي إستعدادا لانطلاق ضربة البداية لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر الوطني فى تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 منتخبي أنجولا يوم 25 سبتمبر الجاري وجنوب السودان يوم 29 سبتمبر الحالي في جوبا في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.

ومن المنتظر أن يعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني قائمة الفراعنة الكبار فى معسكر سبتمبر الحالي عقب إنتهاء الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز.

ووضع حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني عديد لاعبي الزمالك الذين ينشطون فى الدورى المحلي ضمن إختياراته للإنضمام إلى معسكر شهر سبتمبر الجاري.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على نظيره الميناء بطل جيبوتي بهدفين مقابل هدف فى ذهاب الدور التمهيدي بدورى أبطال إفريقيا.

ويلتقي في القاهرة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره الميناء بطل جيبوتي يوم 12 سبتمبر الجاري في إياب الدور التمهيدي من دورى أبطال إفريقيا.

واستقر العميد على ضم 5 لاعبين ضن صفوف فريق الزمالك يأتي في مقدمتهم حسام أشرف مهاجم القلعة البيضاء عقب تألقه وتسجيله هدفين منذ انطلاق منافسات بطولة الدورى الممتاز.

فيما جاء محمد شحاتة نجم خط الوسط للزمالك ضمن إختيارات العميد فضلا عن المهدي سليمان حارس مرمي القلعة البيضاء.

كما استقر حسام حسن على إختيار أحمد فتوح لاعب الزمالك للإنضمام إلى معسكر شهر سبتمبر الحالي.

فيما عاد محمود حمدي الونش مدافع فريق الزمالك إلى إختيارات العميد فى معسكر المنتخب بعد غياب 4 سنوات.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على إختيار أسماء بارزة من اللاعبين المحترفين على النحو التالي:

محمد صلاح نجم طرابزون التركي وعمر مرموش لاعب توتنهام الإنجليزي ومحمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي وإبراهيم عادل المحترف ضمن صفوف نورشيلاند الدنماركي وهيثم حسن نجم سيلتيك الإسكتلندي وحمزة عبد الكريم لاعب برشلونة الإسباني وحسام عبد المجيد المحترف ضمن صفوف لودوجوريتس البلغاري ومحمود حسن تريزيجيه المحترف فى نادي الرياض السعودي وحمدي فتحي من الوكرة القطري ورامي ربيعة مدافع العين الإماراتي.