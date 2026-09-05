بسبب منتخب مصر.. الشناوي وإمام عاشور يطلبان المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

كشف الإعلامي أحمد حسن، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، عن رغبة الثنائي محمد الشناوي وإمام عاشور في المشاركة خلال مواجهة المقاولون العرب المقبلة، ضمن منافسات الدوري المصري.

وأوضح المصدر أن الشناوي وإمام عاشور طلبا المشاركة في المباراة، بهدف الحفاظ على ظهورهما في حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر، قبل انطلاق معسكر الفراعنة المقبل.

ويحرص الثنائي على المشاركة بصورة منتظمة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على جاهزيتهما الفنية والبدنية، خاصة مع اقتراب موعد تجمع المنتخب.

كان الجهاز الفني للأهلي بقيادة الحسين عموتة قد استقر على منح الشناوي فرصة المشاركة خلال المباريات المقبلة، في ظل رغبة الحارس في الحفاظ على فرصة بالانضمام إلى قائمة منتخب مصر.