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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب منتخب مصر.. الشناوي وإمام عاشور يطلبان المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد حسن، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، عن رغبة الثنائي محمد الشناوي وإمام عاشور في المشاركة خلال مواجهة المقاولون العرب المقبلة، ضمن منافسات الدوري المصري.

وأوضح المصدر أن الشناوي وإمام عاشور طلبا المشاركة في المباراة، بهدف الحفاظ على ظهورهما في حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر، قبل انطلاق معسكر الفراعنة المقبل.

ويحرص الثنائي على المشاركة بصورة منتظمة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على جاهزيتهما الفنية والبدنية، خاصة مع اقتراب موعد تجمع المنتخب.

كان الجهاز الفني للأهلي بقيادة الحسين عموتة قد استقر على منح الشناوي فرصة المشاركة خلال المباريات المقبلة، في ظل رغبة الحارس في الحفاظ على فرصة بالانضمام إلى قائمة منتخب مصر.

النادي الأهلي المقاولون العرب الدوري المصري محمد الشناوي إمام عاشور الأهلي

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