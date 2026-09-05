قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية
لاستكمال الفحوصات الطبية.. احتجاز بهاء سلطان بالمستشفى بعد تعرضه لحادث سير
بداية كارثية لحامل اللقب والمركز الـ12 يثير القلق.. ماذا يحدث داخل باريس سان جيرمان؟
أول ظهور للفنان بهاء سلطان من داخل مستشفى العلمين | شاهد
611 مساهمة تهديفية.. محمد صلاح يواصل كتابة الأرقام المميزة
مدرب محمد صلاح الجديد.. 4 مرشحين لخلافة فاتح تيكي في طرابزون سبور
سكن لكل المصريين 9.. تفاصيل طرح 15 ألف شقة للإيجار في المدن الجديدة
مصدر بالزمالك: لن ننظر في أي عرض لبيزيرا قبل عودته لمصر
أسعار الحج السياحي 2026.. 6 برامج جديدة لكل المستويات .. وتطبيق «رفيق» لمتابعة رحلة الحاج
هولندا تنقل مليارات الدولارات من الذهب إلى لندن.. ما القصة؟
15 ألف وحدة و10 آلاف جنيه تأمين.. تفاصيل جديدة عن شقق الإيجار
مصطفى كامل يكشف تطورات حالة بهاء سلطان الصحية بعد تهشم سيارته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم حافظ: مباريات الأهلي والزمالك بوابة العبور للمنتخب.. ويورتشيتش أفضل مدرب

كريم حافظ
كريم حافظ
ياسمين تيسير

قال كريم حافظ ظهير أيسر منتخب مصر ونادي بيراميدز، إن الأهلي والزمالك ناديان كبيران ولهما تاريخ وجماهير عظيمة، الجميع يحاول اللعب بأقصى ما عنده أمام القطبين، لأن تلك المباريات هي بوابة العبور لمنتخب مصر، مؤكدًا: المنافسة ستكون قوية وشرسة جدًا هذا الموسم بين فرق كثيرة وليس الأهلي والزمالك وبيراميدز فقط.

وتابع "حافظ" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أتمنى فوز بيراميدز بالدوري هذا الموسم، وفرق كثيرة مثل سيراميكا كليوباترا وزد ستنافس بكل قوة على التواجد ضمن الكبار في مجموعة البطل.

وأضاف ظهير أيسر نادي بيراميدز: يورتشيتش مدرب كبير صنع تاريخ كبير مع بيراميدز وحقق معه كل البطولات، هو مدرب محترف على أعلى مستوى ومن أفضل المدربين الأجانب في الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة، وإنسانيًا هو شخص محترم للغاية، وفي نفس الوقت أتمنى التوفيق لموكوينا وللفريق هذا الموسم.

وأكد أن بيراميدز يضم كوكبة مختلفة من اللاعبين أصحاب الخبرات والجيل الوسط والصفقات الجديدة والشباب، فالمجموعة كلها متميزة ونتمنى تقديم موسم جيد نتوج فيه ببطولات أخرى.

وتابع: التواصل مع الكرواتي لم ينقطع، وتحدثنا كثيرًا أثناء مشاركة منتخب مصر في كأس العالم، كان يهنئني على الأداء والنتيجة بعد كل مباراة.

واختتم كريم حافظ حديثه: العصبية هي أهم ما يميز شخصيته، هو لم يكن يتصنع أو يمثل، هذه طبيعته، ربما في البداية كان الأمر غير مفهوم بالنسبة للاعبين، لكن بعد ذلك الجميع تفهم الأمر وعصبيته كانت تمنحنا دوافع أقوى في المباريات لتحقيق الفوز.

كريم حافظ المنتخب بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا على هذا الرابط

عداد الكهرباء

أسباب ظهور مديونية مفاجئة عند شحن عداد الكهرباء.. تحذير لأصحاب الكروت

الحماية المدنية الحزائرية

الجزائر .. أخر تطورات عملية إنقاذ الطفل أيوب في ولاية البيض

تنسيق الجامعات

آداب موجه وحقوق وخدمة اجتماعية وزراعة .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

الأهلي

أحمد حسن يكشف رد وائل جمعة على واقعة محمد معروف.. تفاصيل جديدة

عمرو أديب

عقد جديد.. تعليق ناري من عمرو أديب على أزمة عقارات المصريين بالخارج

ترشيحاتنا

صيدلية

بعد تصريحات الدواء.. شروط ترخيص الصيدليات طبقا للقانون

الأنسولين

تحرك برلماني لحسم الجدل المثار حول الفروق بين الأنسولين المصري والمستورد

العدادات الكودية

المحاسبة حسب الشرائح.. مطالب برلمانية بحلول ميسرة لغلق ملف العدادات الكودية

بالصور

مصفحة ضد الحروب.. أسرار سيارة الرئيس الصيني في مصر "هونشي N701"

Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين

لوك لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سيرين عبد النور تثير الجدل بصورها الأخيرة.. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

6 علامات تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. واختبار الثلاجة مش دليل كافي

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد