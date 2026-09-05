كريم حافظ: مباريات الأهلي والزمالك بوابة العبور للمنتخب.. ويورتشيتش أفضل مدرب

قال كريم حافظ ظهير أيسر منتخب مصر ونادي بيراميدز، إن الأهلي والزمالك ناديان كبيران ولهما تاريخ وجماهير عظيمة، الجميع يحاول اللعب بأقصى ما عنده أمام القطبين، لأن تلك المباريات هي بوابة العبور لمنتخب مصر، مؤكدًا: المنافسة ستكون قوية وشرسة جدًا هذا الموسم بين فرق كثيرة وليس الأهلي والزمالك وبيراميدز فقط.

وتابع "حافظ" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أتمنى فوز بيراميدز بالدوري هذا الموسم، وفرق كثيرة مثل سيراميكا كليوباترا وزد ستنافس بكل قوة على التواجد ضمن الكبار في مجموعة البطل.

وأضاف ظهير أيسر نادي بيراميدز: يورتشيتش مدرب كبير صنع تاريخ كبير مع بيراميدز وحقق معه كل البطولات، هو مدرب محترف على أعلى مستوى ومن أفضل المدربين الأجانب في الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة، وإنسانيًا هو شخص محترم للغاية، وفي نفس الوقت أتمنى التوفيق لموكوينا وللفريق هذا الموسم.

وأكد أن بيراميدز يضم كوكبة مختلفة من اللاعبين أصحاب الخبرات والجيل الوسط والصفقات الجديدة والشباب، فالمجموعة كلها متميزة ونتمنى تقديم موسم جيد نتوج فيه ببطولات أخرى.

وتابع: التواصل مع الكرواتي لم ينقطع، وتحدثنا كثيرًا أثناء مشاركة منتخب مصر في كأس العالم، كان يهنئني على الأداء والنتيجة بعد كل مباراة.

واختتم كريم حافظ حديثه: العصبية هي أهم ما يميز شخصيته، هو لم يكن يتصنع أو يمثل، هذه طبيعته، ربما في البداية كان الأمر غير مفهوم بالنسبة للاعبين، لكن بعد ذلك الجميع تفهم الأمر وعصبيته كانت تمنحنا دوافع أقوى في المباريات لتحقيق الفوز.