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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة جورماهيا وبيراميدز

بيراميدز
بيراميدز
عمرو مصطفى

عقد اليوم، بأحد فنادق العاصمة الكينية نيروبي، الاجتماع الفني الخاص بمباراة جورماهيا الكيني وبيراميدز في بداية مشوار دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة جورماهيا وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على جورماهيا الكيني في الثالثة من عصر الأحد على استاد نيايو الوطني في العاصمة نيروبي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري الأبطال.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي نادي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون البنفسجي.

وفي المقابل يرتدي نادي جورماهيا صاحب الأرض اللون الأساسي الأخضر الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى الأسود الكامل.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد طاهر وسامي أباظة، إداريا الفريق، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مسئول التسويق بالنادي.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام في القاهرة، في الثامنة من مساء يوم الأحد 13 سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

موعد مباراة بيراميدز وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

يستعد فريق بيراميدز لخوض أول مبارياته في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة نادي جورماهيا الكيني في ذهاب الدور التمهيدي الأحد المقبل.

ويواجه بيراميدز نظيره  جورماهيا غدا الأحد المقبل 6 سبتمبر في تمام الساعة الثالثة عصرا على استاد نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي بدور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت.

بينما تقام مباراة الإياب مساء الأحد 13 سبتمبر   في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

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