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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب محمد صلاح الجديد.. 4 مرشحين لخلافة فاتح تيكي في طرابزون سبور

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

بدأت إدارة نادي طرابزون سبور التركي التحرك لحسم هوية المدير الفني الجديد للفريق، عقب رحيل فاتح تيكي عن منصبه، في ظل رغبة النادي في عدم إهدار المزيد من الوقت والاستقرار سريعًا على قيادة فنية جديدة.

ووفقًا لما ذكرته شبكة «A Spor» التركية، تضم قائمة المرشحين لتولي تدريب طرابزون سبور 4 أسماء بارزة، يأتي على رأسها البرتغالي سيرجيو كونسيساو، إلى جانب مواطنه فيتور بيريرا، والإسباني مارسيلينو جارسيا، والإنجليزي ستيفن جيرارد.

وتسعى إدارة النادي التركي إلى دراسة الخيارات المطروحة واختيار المدرب الأنسب لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، على أن يكون القرار النهائي من اختصاص مسؤولي طرابزون سبور بعد المفاضلة بين الأسماء المرشحة.

وكان طرابزون سبور قد أعلن رسميًا رحيل فاتح تيكي عن تدريب الفريق، بعد التوصل إلى اتفاق متبادل لإنهاء العلاقة بين الطرفين، عقب النتائج الأخيرة.

وأوضح النادي، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن نائب الرئيس سيركان كيليتش عقد جلسة مع تيكي لمناقشة وضع الفريق وخطته المستقبلية، قبل الاتفاق على إنهاء التعاون بصورة ودية.

وحرص طرابزون سبور على توجيه الشكر إلى تيكي، مؤكدًا أن المدرب قدم الكثير للنادي خلال فترة عمله التي استمرت نحو 18 شهرًا، وأسهم في تطوير عدد من اللاعبين، إلى جانب تحقيق نتائج ومكاسب رياضية واقتصادية، فضلًا عن قيادة الفريق للتتويج بكأس تركيا.

وأكد النادي أن قرار الانفصال جاء بعد اتفاق الطرفين على ضرورة بدء مرحلة جديدة، في الوقت الذي شدد فيه تيكي على أن مصلحة طرابزون سبور يجب أن تبقى أولوية، وأنه لا يرغب في أن يمثل استمراره سببًا لأي ضرر يلحق بالنادي.

وتتجه الأنظار الآن إلى قرار إدارة طرابزون سبور بشأن المدرب الجديد، وسط منافسة بين كونسيساو وبيريرا ومارسيلينو وجيرارد لخلافة تيكي وبدء مرحلة جديدة مع الفريق.

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