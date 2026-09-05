باحث سياسي: ترامب يبحث عن مخرج من حرب إيران قبل انتخابات التجديد النصفي

قال الكاتب والباحث السياسي نعمان أبو عيسى، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى إيجاد مخرج من الحرب على إيران، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية داخل الولايات المتحدة، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وأوضح أبو عيسى أن استمرار الحرب يضع الإدارة الأمريكية أمام تحديات متزايدة، خاصة مع انعكاساتها على الاقتصاد الأمريكي وأسعار الطاقة، إلى جانب تداعياتها السياسية على شعبية ترامب والحزب الجمهوري قبل الانتخابات المقبلة.

وأشار الباحث السياسي إلى أن ملف الحرب على إيران أصبح مرتبطًا بشكل مباشر بالحسابات الداخلية للولايات المتحدة، إذ يسعى ترامب إلى تحقيق أهدافه دون الانجرار إلى صراع طويل ومفتوح قد يفرض تكلفة سياسية واقتصادية كبيرة على الإدارة الأمريكية.

وأضاف أن روسيا والصين لن تسمحا للولايات المتحدة بالقضاء على النظام الإيراني، مؤكدًا أن التطورات الحالية في المنطقة تفرض حسابات دولية وإقليمية معقدة أمام واشنطن.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه تداعيات المواجهة الأمريكية الإيرانية، وسط تصاعد التوترات في المنطقة، بينما تواجه إدارة ترامب ضغوطًا متزايدة بشأن كيفية إنهاء الصراع وتحقيق أهدافها دون تحمل تكلفة سياسية كبيرة قبل انتخابات التجديد النصفي.



