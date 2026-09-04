منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة ناعمة .. فستان وردي وتسريحة شعر لافتة

احتفلت الفنانة منة فضالي بعيد ميلادها وسط أجواء مميزة، وظهرت خلال الاحتفال بإطلالة أنثوية ناعمة لفتت الأنظار، بالتزامن مع انتشار صور من أجواء المناسبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل إطلالة منة فضالي في عيد ميلادها

اعتمدت منة فضالي في إطلالتها على فستان باللون الوردي الفاتح بتصميم بسيط وناعم، وجاء الجزء العلوي من الفستان بتفاصيل أنيقة بدون أكمام، ما منح الإطلالة طابعًا رقيقًا يتناسب مع أجواء الاحتفال.

ونسقت مع الفستان إطلالة جمالية هادئة، حيث ظهرت بشعر بني طويل منسدل مع غرة أمامية، بينما اعتمدت مكياجًا ناعمًا ركز على إبراز ملامح الوجه والعينين، مع أحمر شفاه بدرجة وردية هادئة.

كما ظهرت خلال الاحتفال بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة التي أكملت إطلالتها دون أن تطغى على تفاصيل الفستان.

منة فضالي

كعكة عيد ميلاد منة فضالي

ولفتت تورتة عيد ميلاد منة فضالي الأنظار بتصميمها الأنثوي، حيث جاءت باللون الأبيض وزينت بتفاصيل باللون الوردي وعدد من الفراشات، إلى جانب مجسم لامرأة ترتدي قبعة كبيرة، مع كتابة عبارة Happy Birthday Mena أعلى الكعكة.

وظهرت منة فضالي في الصور وهي تحتفل بعيد ميلادها أمام التورتة، وسط أجواء احتفالية بسيطة وديكورات يغلب عليها اللون الوردي.

منة فضالي

إطلالة منة فضالي تجمع بين البساطة والأنوثة

اختارت منة فضالي في هذه المناسبة إطلالة تعتمد على الألوان الهادئة والتفاصيل البسيطة، بداية من الفستان الوردي ووصولًا إلى تسريحة الشعر المنسدلة والمكياج الناعم، وهو ما منحها ظهورًا أنيقًا وملائمًا لأجواء عيد الميلاد.

وتفاعل محبو الفنانة مع صور الاحتفال، خاصة مع تفاصيل الديكور وتورتة عيد الميلاد التي حملت طابعًا أنثويًا واضحًا.

منة فضالي