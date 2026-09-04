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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الطقس غدا السبت.. 5 ظواهر جوية وتحذير لسكان هذه المحافظات

الطقس غدا
الطقس غدا
عبد العزيز جمال

تستعد مختلف مناطق الجمهورية غدا السبت 5 سبتمبر 2026، لموجة من الأجواء الحارة والرطبة خلال ساعات النهار، بالتزامن مع ظهور عدد من الظواهر الجوية التي تؤثر على حالة الطقس، وفي مقدمتها الشبورة المائية ونشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود الطقس غدا أجواء معتدلة إلى حارة ورطبة خلال الساعات الأولى من الصباح، بينما ترتفع درجات الحرارة نهارا ليسود طقس حار ورطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، في حين يكون شديد الحرارة على مناطق جنوب البلاد.

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ومع دخول ساعات الليل، تنخفض حدة الحرارة تدريجيا، ليسود طقس مائل للحرارة ورطب على أغلب الأنحاء، مع استمرار تأثير الرطوبة على الإحساس بدرجات الحرارة.
 

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 5 سبتمبر

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى تفاوت درجات الحرارة بين مناطق الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في جنوب البلاد، بينما تسجل المناطق الساحلية درجات حرارة أقل نسبيا.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة على النحو التالي:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة.
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة.
  • شمال الصعيد: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة.
  • الوجه البحري: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 36 درجة.
  • جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة، والمحسوسة 42 درجة.

وتوضح هذه الأرقام استمرار الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تكون الأجواء أقل حرارة على السواحل الشمالية، مع بقاء الرطوبة عاملا مؤثرا في ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة عن المعدلات الفعلية.

الشبورة المائية أبرز ظواهر الطقس غدا

تشهد بعض الطرق خلال الساعات الأولى من صباح السبت ظهور شبورة مائية، خاصة خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا.

وتنتشر الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى:

  • شمال البلاد.
  • القاهرة الكبرى.
  • مدن القناة.
  • وسط سيناء.
  • شمال الصعيد.

وحذرت توقعات الطقس من أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خصوصا في ساعات الصباح الباكر.

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سحب منخفضة ورذاذ خفيف في بعض المناطق

ومن بين الظواهر الجوية المتوقعة أيضا ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وقد ينتج عن هذه السحب سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق، إلا أنه من المتوقع ألا يكون مؤثرا على الأنشطة اليومية أو حركة المواطنين.

وتأتي هذه السحب ضمن التغيرات الجوية المحدودة التي تشهدها بعض المناطق خلال ساعات اليوم، دون توقعات بتأثيرات قوية على حالة الطقس بشكل عام.

فرص ضعيفة لسقوط الأمطار

وتتضمن توقعات الطقس غدا وجود فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، إلا أن فرص حدوثها محدودة.

وتبلغ نسبة فرص سقوط الأمطار نحو 10% تقريبا، وقد تظهر على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

وتشير التوقعات إلى أن الأمطار، حال سقوطها، ستكون خفيفة ومحدودة النطاق، ولا يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الأنشطة اليومية.

نشاط الرياح يخفف الإحساس بالحرارة مساء

وتشهد أغلب أنحاء البلاد نشاطا للرياح على فترات، تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترا في الساعة، وهو ما يساهم في تحسين الأجواء نسبيا خلال ساعات المساء، خاصة على المناطق المكشوفة.

وقد يكون نشاط الرياح مثيرا للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب البلاد ومناطق من محافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق المتأثرة.

ومن المتوقع أن يكون تأثير الرياح أكثر وضوحا خلال فترات النشاط، بينما تساعد على تلطيف الأجواء مساء في المناطق المكشوفة.

ارتفاع أمواج البحر بسبب نشاط الرياح

ولا تقتصر تأثيرات الرياح على المناطق البرية، إذ تشهد بعض المناطق الساحلية نشاطا للرياح على شواطئ عدد من المدن، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر.

وتشمل المناطق المتأثرة:

  • مطروح.
  • العلمين.
  • الإسكندرية.
  • بلطيم.
  • جمصة.
  • دمياط.
  • بورسعيد.

وتتراوح ارتفاعات الأمواج بين 1.5 و2.25 متر، لذلك يجب على المصطافين ورواد الشواطئ الانتباه إلى حالة البحر والالتزام بالتعليمات المعلنة من الجهات المختصة.

نصائح مهمة مع حالة الطقس غدا

ومع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، خاصة خلال ساعات النهار، ينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والحرص على شرب كميات مناسبة من المياه، خصوصا خلال فترات ارتفاع الحرارة.

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كما يفضل القيادة بحذر في أثناء ظهور الشبورة المائية، مع خفض السرعة وترك مسافات أمان كافية، خاصة على الطرق التي قد تشهد شبورة كثيفة.

أما على الشواطئ، فينبغي متابعة تعليمات فرق الإنقاذ والجهات المختصة، خاصة مع ارتفاع الأمواج إلى مستويات تتراوح بين 1.5 و2.25 متر في بعض المناطق الساحلية.

وبشكل عام، تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة نهارا غدا السبت 5 سبتمبر، مع ارتفاع أكبر في درجات الحرارة على جنوب البلاد، بينما تتنوع الظواهر الجوية بين الشبورة والسحب المنخفضة وفرص الأمطار المحدودة ونشاط الرياح وارتفاع الأمواج، لتظل الرطوبة أحد أبرز العوامل المؤثرة في الإحساس بدرجات الحرارة.

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