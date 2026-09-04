قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموعد النهائي لتحديث بطاقات التموين 2026
نشاط رياح وحرارة مرتفعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس الأيام القادمة
في عيدها القومي الـ145.. الشرقية تفتتح 66 مشروعا بتكلفة 2.7 مليار جنيه
ما هو تأثير النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات على الكوليسترول؟
ارتفاع قتلى الفيضانات في نيبال إلى 1287 شخصا والمفقودين إلى 5083
الغرف التجارية: 40% تخفيضات بأهلًا مدارس ومعارض دائمة لتوفير السلع
وزير التعليم: معدل حضور الطلاب وانتظامهم بالمدارس وصل إلى 87%
استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد..وزير النقل: رفع درجة الاستعداد بالسكك الحديدية والمترو وLRT ومونوريل شرق النيل
‫تحرك برلماني لإنقاذ التعليم الفني وربطه بالمصانع لتشغيل ملايين الشباب
وزير التعليم يعلن بدء برامج لتطوير قدرات المعلمين بالتعاون مع جامعتي هارفارد وهيروشيما
وزير العمل يعتمد معايير منح ترخيص مراكز التدريب المهني لمساعدي الخدمات الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نشاط رياح وحرارة مرتفعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس الأيام القادمة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 05 سبتمبر إلى الأربعاء 09 سبتمبر 2026؛ حيث يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائلاً للحرارة رطباً ليلاً على أغلب المناطق.

الظواهر الجوية المتوقعة الأيام القادمة

شبورة مائية صباحية: تشهد الفترة من 4 إلى 8 صباحاً تكوّن شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة خلال الفترة الممتدة من السبت حتى الأربعاء المقبل.

درجات الحرارة الأيام القادمة

حول درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة (العظمى / المحسوسة):

 السبت 05 سبتمبر 2026:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34°م | المحسوسة 36°م
  • السواحل الشمالية: العظمى 31°م | المحسوسة 34°م
  • شمال الصعيد: العظمى 37°م | المحسوسة 39°م
  • جنوب الصعيد: العظمى 40°م | المحسوسة 41°م

الأحد 06 سبتمبر 2026:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34°م | المحسوسة 36°م
  • السواحل الشمالية: العظمى 30°م | المحسوسة 33°م
  • شمال الصعيد: العظمى 36°م | المحسوسة 38°م
  • جنوب الصعيد: العظمى 39°م | المحسوسة 40°م

 الإثنين 07 سبتمبر 2026:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36°م | المحسوسة 38°م
  • السواحل الشمالية: العظمى 31°م | المحسوسة 35°م
  • شمال الصعيد: العظمى 37°م | المحسوسة 39°م
  • جنوب الصعيد: العظمى 40°م | المحسوسة 41°م

 الثلاثاء 08 سبتمبر 2026:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36°م | المحسوسة 38°م
  • السواحل الشمالية: العظمى 31°م | المحسوسة 34°م
  • شمال الصعيد: العظمى 38°م | المحسوسة 40°م
  • جنوب الصعيد: العظمى 41°م | المحسوسة 42°م

 الأربعاء 09 سبتمبر 2026:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36°م | المحسوسة 38°م
  • السواحل الشمالية: العظمى 31°م | المحسوسة 34°م
  • شمال الصعيد: العظمى 37°م | المحسوسة 39°م
  • جنوب الصعيد: العظمى 41°م | المحسوسة 42°م

وأهابت الأرصاد بالجميع متابعة التحديثات والتحذيرات اليومية الصادرة عن الهيئة لاتخاذ التدابير اللازمة.

الطقس الطقس الأيام القادمة درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"

كارت الكهرباء

بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

إمام عاشور وفتوح

إمام عاشور يحاول إقناع أحمد فتوح بالانضمام للأهلي.. ومفاجأة بشأن رد اللاعب

الأهلي

بعد الفوز على سموحة.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز

خوان بيزيرا

الزمالك يحدد 4 ملايين دولار للموافقة على بيع بيزيرا

خطبة الجمعة

فعل نهى عنه النبي يوم الجمعة.. على الرجال الحذر منه

حمزة عبد الكريم

برشلونة يتحرك لحماية جوهرته المصرية.. مفاجأة في عقد حمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

الحمى القلاعية

تحصين 2 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الخدمات الطبية بمجمع العريش الطبي

رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد مجمع العريش الطبي

رابطة أطباء الباثولوجيا الإكلينيكية تطلق مؤثمرها الأول

رابطة الباثولوجيا الإكلينيكية تطلق مؤتمرها الأول وسط دعم كبير من نقابة الأطباء

بالصور

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد