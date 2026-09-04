لحمايتهم من العزلة والتنمر.. إيمان كريم تؤكد أهمية مراعاة ذوي الإعاقة في الفتاوى الأسرية

شهدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ظهر اليوم، المؤتمر الدولي الحادي عشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي نظمته دار الإفتاء المصرية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتحت عنوان "التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية"، وعُقد على مدار يومي 2 و 3 سبتمبر الجاري في القاهرة.



وفي هذا السياق أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية هذا المؤتمر لما يناقشه من تحديات هامة ناجمة عن التحولات، التي تحدث في مختلف دول العالم، الأمر الذي يدفعنا للبحث والتعمق أكثر وفق ذلك، لإصدار فتاوى دينية تراعي هذه التحولات والتحديات.



أوضحت أن الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر تعرضًا لهذه التحولات والتحديات، لأنهم يواجهون صعوبات في عمليات دمجهم في المجتمع العالمي سواء تلك المتعلقة بالإتاحة، أو التقبل المجتمعي، أو التمكين أو غير ذلك من الحقوق، لافته أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في هذه الحقوق على مدار مايقرب من 13 عاما، من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية في الجمهورية الجديدة.



أوضحت الدكتورة إيمان كريم، أن هناك العديد من التحولات والتحديات، التي طرأت على البيئة المحيطة للأشخاص ذوي الإعاقة منها تلك المتعلقة بالأسرة، كتواجد عزلة اجتماعية داخل أسرته في ظل الوقت، الذي يحتاج فيه إلى مساعد أو مرافق شخصي، أو التنمر، أو التعديل عليه سواء لفظيًا أو انتهاك عرضه، أو التفكك الأسري الذي قد ينجم عن وجود أبناء ذوي إعاقة، الأمر الذي يجعلهم في حاجة لفتاوى أسرية معاصرة تتناسب مع إعاقتهم وتراعي حقوقهم، لاسيما حقهم في المعرفة، الذي يتحقق من خلال إتاحة هذه الفتاوى بلغات التواصل الخاصة بهم مع العمل على توفيرها لهم بمختلف الوسائل.



أكدت على ضرورة حماية الأسرة من المخاطر والانتهاكات الإلكترونية وتعزيز جهود التوعية بالقيم الرقمية، وطرق التعامل مع هذه القيم، التي لا تقل في أهميتها عن القيم الأخلاقية، وذلك بهدف خلق مساحات آمنة من التفاعل الاجتماعي، وتحقيق الدمج الرقمي، فضلًا عن تجنب مخاطر الانتهاكات الإلكترونية للخصوصية، التي قد تحدث نتيجة الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، معلنة عن اعتزام المجلس التعاون مع دار الإفتاء المصرية في إتاحة منصة "سكن" للأشخاص ذوي الإعاقة بلغات التواصل الخاصة بهم.



الجدير بالذكر أن المؤتمر جاء شهد حضور دولي واسع فقد حضر فعالياته ممثلون وباحثون ووفود من 80 دولة حول العالم، فضلًا عن المشاركات الأممية رفيعة المستوى من هيئات دولية ومحلية متخصصة في شئون الأسرة والطفل والعلوم الاجتماعية، كما شهد المؤتمر إطلاق منصة سكن للتفاعل مع المشكلات الأسرية، ومنصة "حصين" كأهم مرجع إفتائى دولى.