خبير: أوروبا لا ترغب في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية قبل استنزاف موسكو

قال حسام البقيعي خبير العلاقات الدولية، إن الجانب الأوروبي لا يبدو راغبًا في وقف الحرب الروسية الأوكرانية خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل تحقيق القوات الروسية بعض المكاسب خلال الفترة الماضية، معتبرًا أن أوروبا تسعى من خلال استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا إلى استنزاف القدرات الروسية إلى أقصى حد.

وأوضح «البقيعي»، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المخاوف الأوروبية لا ترتبط فقط بالحرب الدائرة في أوكرانيا، وإنما تمتد إلى احتمالات توسع روسيا نحو دول أخرى بعد انتهاء الصراع، وفقًا للرؤية الأوروبية، وهو ما يدفع العواصم الأوروبية إلى مواصلة دعم كييف حتى في ظل تراجع أو غياب بعض أشكال الدعم الأمريكي.

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن أوروبا أظهرت استعدادها لتعويض أي نقص في المساعدات العسكرية الأمريكية، لافتًا إلى أنها اتجهت في فترات سابقة إلى شراء الأسلحة وتقديمها للجانب الأوكراني عقب تهديد الولايات المتحدة بوقف إمدادات السلاح إلى كييف.

وأضاف أن هناك استراتيجية أوروبية تستهدف إطالة أمد الحرب حتى عام 2030، في إطار السعي إلى إضعاف روسيا، بالتزامن مع محاولات روسية لاختبار حلف شمال الأطلسي «الناتو» من خلال اختراقات الطائرات المسيرة للأجواء الأوروبية ومراقبة ردود الفعل الغربية.

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